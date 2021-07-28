آپنه شدید خواب به عروق اصلی خون آسیب می رساند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، دانشمندان قبلاً میدانستند که پیری عروق نقش زیادی در بیماریهای قلبی عروقی دارد. آپنه خواب که حدود ۳۴٪ از مردان میانسال و ۱۷٪ از زنان میانسال را تحت تأثیر قرار میدهد همچنین با بیماریهای قلبی عروقی، فشار خون بالا، سکته مغزی و دیابت در ارتباط است.
یافتهها نشان میدهد بین ۴۰ تا ۸۰ درصد از افراد مبتلا به بیماریهای قلبی عروقی مبتلا به آپنه خواب هم هستند. از علائم آپنه خواب میتوان به خروپف، وقفه در تنفس و خواب منقطع اشاره کرد.
با این حال، شواهد قبلی در مورد ارتباط آپنه خواب و پیری عروق محدود بود. در گزارش جدید، محققان از دادههای دو مطالعه بزرگ اروپایی برای تجزیه و تحلیل خود استفاده کردند.
«کونتین لیسان»، سرپرست تیم تحقیق از بیمارستان فوچ فرانسه، در این باره میگوید: «پس از بررسی ۸۶۱۵ فرد فاقد سابقه بیماری قلبی عروقی، آنها دریافتند که افراد مبتلا به آپنه خواب در مقایسه با افراد مشابه بدون آپنه انسدادی خواب، روند پیری عروق خونی شان سریعتر بود.»
وی در ادامه افزود: «به عنوان مثال، در بزرگسالان مبتلا به آپنه خواب افزایش خطر بزرگ شدن قطر کاروتید، نشانه ساختاری پیری عروق، ۲۱۴ درصد بیشتر است.
به گفته لیسان، «یافته های ما میتواند تا حدی توضیح دهد که چرا افراد مبتلا به آپنه خواب با خطر بیشتر مرگ و میر و بیماریهای قلبی عروقی روبرو هستند.»
وی تاکید میکند: «یافته های این مطالعه باید پزشکان را ترغیب کند تا در مورد آزمایش افراد مبتلا به آپنه خواب از نظر پیری عروق فعالتر عمل کنند، خصوصاً اینکه آزمایشات به صورت غیرتهاجمی و با هزینه کم انجام میشود.»
وی از افراد مبتلا به آپنه خواب خواست تا با کنترل کلسترول، فشار خون و سطح قند خون، ترک سیگار، تحرک بدنی، رژیم غذایی سالم و حفظ وزن سالم، سلامت مطلوب عروق خود را حفظ یا بازیابی کنند.
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