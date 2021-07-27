توضیحات کدخدایی درباره کناره گیری از سخنگویی شورای نگهبان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای نگهبان، عباسعلی کدخدایی در گفتگو با شبکه خبر با بیان اینکه از سال ۱۳۸۰ وارد شورای نگهبان شدم و از سال ۸۴ عنوان سخنگویی را برعهده داشتم گفت: البته مقطعی سخنگو نبودم که در جمع حدود ۱۳ سال سخنگوی شورای نگهبان بودم.

کدخدایی سخنگوی سابق شورای نگهبان در پاسخ به این سوال که آیا از سخنگویی شورای نگهبان کناره گیری کردید یا نه؟ گفت: انتخابات هیئت رئیسه شورای نگهبان هرسال ۲۶ تیر برگزار می‌شود که ممکن است جای افراد عوض شود بنابراین این سمت‌های دبیر، قائم مقام دبیر و سخنگوی شورای نگهبان با جابجایی افراد تغییر می‌کند.

وی افزود: ۲ سال گذشته به دوستان اعلام کردم سمت قائم مقامی دبیر و سخنگویی شورای نگهبان را واگذار کنم که سال گذشته قائم مقامی دبیر واگذار شد و امسال هم سخنگویی را براساس قولی که داده بودم واگذار کردم و دیگر نامزد این پست نبودم.

کدخدایی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه سخت‌ترین و شیرین‌ترین روز سخنگویی شما چه زمانی بود؟ اظهار داشت: مواقعی که نظرم همراه با نظر اکثریت نبود اما ناچار بودم از نظر شورای نگهبان دفاع کنم که البته باید هم دفاع می‌کردم. سخت‌ترین مواقع دیگر زمانی بود که خبر صلاحیت‌ها را اعلام می‌کردیم؛ چراکه ناچار بودیم هم حکم قانون را اعلام کنیم و هم صلاحیت فرد را اعلام کنیم که تأیید نشده است

سخنگوی سابق شورای نگهبان تاکید کرد: اما شیرین‌ترین لحظات هم زمانی بود که خبر تأیید صلاحیت افراد را می‌دادیم

وی ادامه داد: کارهای خوبی را دوستان در روابط عمومی برای اطلاع‌رسانی و پاسخگویی شورای نگهبان انجام داده‌اند اما فکر می‌کنم کارهای زیادی مانده که باید انجام شود البته دکتر طحان نظیف سخنگوی جدید چون هم جوان و هم رسانه‌ای‌تر هستند، انشاالله بهتر می‌توانند انجام دهند

کدخدایی درباره انتخاب طحان نظیف به عنوان سخنگوی شورای نگهبان گفت: طحان نظیف از نیروهای جوان هستند که هم در عضویت ایشان در شورای نگهبان و هم در پذیرفتن سمت سخنگویی از طرف ایشان تلاش داشتم؛ چراکه توانمند هستند هم از نظر علمی، اخلاقی، تعهد به نظام و هم آشنایی با فضای رسانه