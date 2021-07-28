جعفر زارعی‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی روزهای اخیر شاهد افزایش تعداد مراجعات بیماران کرونایی به مراکز درمانی استان بوشهر هستیم م یزان بستری‌ها نیز افزایشی است.

وی اضافه کرد: با شیوع گونه جهش‌یافته بیماری کرونا، این بیماری روند افزایش یافته و در حال حاضر ظرفیت اسمی تخت‌های بخش کرونایی بیمارستان‌های استان تکمیل شده است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با اشاره به افزایش قابل توجه تعداد بیماران بستری در بخش‌های کرونایی استان بوشهر افزود: این وضعیت باعث شده تا شاهد افزایش میزان فوتی‌های کرونایی در استان باشیم.

وی افزود: یکی از نیازهای اساسی بیمارستان‌های استان کادر درمان، پرستار و خدماتی است که با تأمین این نیروها، تخت‌های دیگر بیمارستان‌ها به بخش کرونایی اختصاص می‌یابد.