رای گیری برای معاهدات بین المللی در مجلس علنی و شفاف خواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، سمیه محمودی سخنگوی کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس در تشریح نشست (سه شنبه و چهارشنبه ۵ و ۶ مرداد ماه) کمیسیون آیین نامه داخلی با موضوع رسیدگی به گزارش این کمیسیون پیرامون شفافیت آرای نمایندگان، گفت: در این جلسات به بررسی پیشنهادات نمایندگان برای اصلاح گزارش کمیسیون درباره طرح شفافیت آرای نمایندگان پرداختیم.

وی افزود: پیش از این قرار بود برخی موارد که نیاز به رأی‌گیری مخفی دارد با درخواست ۱۵ نماینده و بدون ارائه توضیح در صحن مورد پذیرش قرار گیرد که در مصوبه امروز مقرر شد نماینده پیشنهاد دهندگان غیرعلنی شدن رأی‌گیری یک موضوع، توضیحات خود را به مدت ۵ دقیقه ارائه کند.

محمودی ادامه داد: همچنین مقرر شد رأی‌گیری برای معاهدات، قراردادها و مقاوله نامه‌های بین‌المللی به صورت شفاف باشد.

وی اضافه کرد: در مصوبه بعدی مقرر شد از آنجایی که امکان تغییر در دستور کار هفتگی صحن و کمیسیون‌ها وجود دارد، این دستورکار به جای یک هفته قبل، سه روز قبل منتشر شده و به اطلاع عموم برسد.

سخنگوی کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: در نهایت مقرر شد جلسات هیأت رئیسه مجلس برای سایر نمایندگان مجلس نیز قابل پخش و انتشار باشد.