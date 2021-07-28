سواحل استان بوشهر متلاطم می شود/ افزایش دمای هوا تا ۵۰ درجه

پیام مساعدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد امروز نیز با افزایش دمای هوا در سطح استان، در برخی از مناطق دما به آستانه ۵۰ درجه سلسیوس یا فراتر از آن خواهد رسید.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر اضافه کرد: همچنین پیش بینی می‌شود از ظهر امروز سرعت وزش بادهای شمالی در شمال خلیج فارس به تدریج افزایش یابد.

وی خاطرنشان کرد: با وزش متناوب بادهای شمالی تا عصر فردا، در برخی از ساعات دریا در سواحل شمالی و مرکزی استان به ویژه در سواحل بندر دیلم تا مطاف به نسبت متلاطم است.

مساعدی ادامه داد: در ساعات آینده آسمان استان صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی، گاهی افزایش ابر و وزش باد و در برخی نقاط همراه با گردوخاک و فردا در مناطق جنوبی مه صبحگاهی خواهد بود.

وی افزود: جهت وزش باد در مناطق شمالی و مرکزی استان غالباً شمال غربی تا غربی با سرعت ۱۰ تا ۳۶ گاهی تا ۴۸ کیلومتر در ساعت و در مناطق جنوبی غالباً جنوب غربی تا جنوب شرقی گاهی شمال غربی با سرعت هشت تا ۳۲ گاهی تا ۴۰ کیلومتر در ساعت خواهد بود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر تاکید کرد: ارتفاع موج دریا در سواحل شمالی و مرکزی استان ۶۰ تا ۱۲۰ گاهی ۱۵۰ سانتیمتر و در سواحل جنوبی ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتیمتر خواهد بود.