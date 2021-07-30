احتمال خداحافظی صمد نیکخواه بهرامی از تیم ملی بسکتبال ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، صمد نیکخواه بهرامی با بیان این مطلب در مورد شرایط مسابقات بسکتبال سی و دومین دوره بازیهای المپیک گفت: سطح تیم‌های حاضر در المپیک بسیار بالاست و ۱۲ تیم برتر دنیا اینجا جمع هستند.

کاپیتان تیم ملی بسکتبال ادامه داد: در جام جهانی ۳۲ تیم حاضر هستند و شما باید دو مرحله صعود کنید تا به جمع ۱۲ تیم برتر برسید پس در المپیک از همان شروع انگار در سومین مرحله جام جهانی هستید.

پرچمدار کاروان ورزش ایران در خصوص صحبت‌های مطرح شده در رابطه با خداحافظی از بازی‌های ملی پس از بازی با فرانسه اظهار داشت: احتمال دارد این اتفاق بیفتد اما من از یک سری کارها مثل بوسیدن چهارگوشه زمین خوشم نمی‌آید.

نیکخواه بهرامی تاکید کرد: هنوز تصمیم قطعی نگرفته‌ام اما شاید بعد از این بخواهم وارد دنیای مربیگری بشوم.