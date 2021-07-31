۱.۷۷۸ میلیارد تومان اوراق دولتی بفروش رفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت اقتصادی و امور دارایی ایران، خزانه داری وزارت امور اقتصادی و دارایی طی اطلاعیه‌ای نتیجه دهمین هفته عرضه اوراق بهادار دولتی منتهی به مورخ ششم مرداد ماه ۱۴۰۰ را اعلام کرد. در متن این اطلاعیه آمده است:

حسب تصمیمات اتخاذ شده در راستای تأمین مالی بهینه، دهمین هفته عرضه اوراق مالی اسلامی منتهی به مورخ ششم مرداد ماه ۱۴۰۰ برگزار شد، که طی آن ضمن برگزاری حراج و اخذ سفارش‌های خرید اوراق از متقاضیان در سامانه‌های بازار بین‌بانکی کارگزاری بانک مرکزی و مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران مبلغ ۱.۷۷۸ میلیارد تومان اوراق به فروش رسید.

بر این اساس، وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تأمین مالی اقتصاد کشور با کمترین تبعات تورمی، در سال ۱۴۰۰ نسبت به انتشار اوراق بهادار دولتی با استفاده از روش‌های مختلف از جمله انتشار اسناد خزانه اسلامی و برگزاری ده هفته عرضه اوراق بدهی اقدام نموده که تا این تاریخ، در مجموع ۷۶.۸۳۶ میلیارد تومان شامل ۶.۸۳۶ میلیارد تومان به صورت عرضه نقدی و ۷۰.۰۰۰ میلیارد تومان در قالب اسناد خزانه اسلامی تأمین مالی انجام شده است.

بنا بر این گزارش، در ادامه اقدامات وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تأمین مالی اقتصاد کشور با هدف کاهش تبعات تورمی، خزانه‌داری کل کشور در سال جاری نسبت به انتشار و عرضه اوراق بهادار دولتی با استفاده از روش‌های مختلف از جمله انتشار اسناد خزانه اسلامی و برگزاری ده هفته عرضه اوراق بدهی میان بانک‌ها، مؤسسات اعتباری غیربانکی و نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه (از قبیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های تأمین مالی) از طریق کارگزاری بانک مرکزی و سیستم مظنه یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران اقدام نمود.

این گزارش می‌افزاید، با احتساب مبلغ مندرج در جدول فوق، تاکنون مجموعاً ۶.۸۳۶ میلیارد تومان از طریق انتشار اوراق نقدی، حدود ۸۱ درصد از طریق بازار پول و ۱۹ درصد از طریق بازار سرمایه تأمین مالی شده است.

این گزارش خاطر نشان می‌سازد، با انتشار اسناد خزانه اسلامی و طی برگزاری نه هفته عرضه اوراق بدهی دولت تا تاریخ ۱۴۰۰.۰۴.۲۹، در مجموع معادل ۷۴.۹۶۴ میلیارد تومان شامل ۷۰.۰۰۰ میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی و ۴.۹۶۴ میلیارد تومان اوراق نقدی تأمین مالی انجام شده بود.

وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) حسب وظایف قانونی و تخصصی خود با استناد به نتایج تحلیل جامع "روند تحولات متغیرهای اقتصادی"و "روند سنجه‌های پایداری بدهی‌های دولت در قالب سناریوهای مختلف" و متناسب با برآورد جریان ورودی و خروجی منابع عمومی و نیز با در نظر داشتن اولویت سازگاری سیاستی با چارچوب سیاست‌گذاری پولی هر هفته نسبت به برگزاری حراج اوراق بدهی و ارزیابی و پذیرش پیشنهادات خرید اقدام می‌نماید.

بدیهی است نتیجه رویکرد صدرالذکر حصول به اطمینان کامل از توانمندی دولت در بازپرداخت اصل و فرع تعهدات ناشی از انتشار اوراق مالی اسلامی در سررسید و در ادامه تعیین فاکتورهای کلیدی در پذیرش پیشنهادات بوده و خواهد بود.