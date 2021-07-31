به گزارش خبرنگار مهر، برنامه «چراغ» شبکه ۵، این هفته میزبان دکتر فاطمه منتظری پژوهشگر، محقق و مترجم تعداد زیادی از مقالات و کتب علمی اسلامی از زبان آلمانی به فارسی، مشاور و مبلّغ خانواده، دکترای تکنولوژی آموزشی و مدرک BBA مدیریت اجرایی بود که به موضوع «علت مبارزه سیاست‌های غربی علیه حجاب با وجود شعار آزادی» پرداخته شد.

منتظری با اشاره به اینکه هر آنچه مظهر ادیان آسمانی باشد در سیستم‌های لیبرال دموکراسی با آن مبارزه می‌شود و در مورد مبحث حجاب هم سه نوع مخالفت وجود دارد، اظهار داشت: مخالفت یک گروه بر مبنای تفکر حاکم بر نظام نوین جهانی است. طبیعی است زن مسلمان محجبه با هیأت چادر و این نوع حضورش در جامعه به عنوان یک پرچم مخالف بروز و ظهور می‌یابد و هر چه تعداد این پرچم‌ها بیشتر باشد، نظام نوین جهانی را نگران می‌کند. در صورتی که این مسأله در مورد آقایان صدق نمی‌کند؛ یعنی اگر جمع کثیری از آقایان را در سطح عمومی جامعه ببینیم، هیچکس نمی‌تواند تشخیص دهد که آنها بر چه دین و مذهبی هستند اما وقتی حجاب بر سر زن قرار می‌گیرد این بیانگر این هست که او پیرو تفکری بنام اسلام است. پس اینجا پرچم اسلام ناخودآگاه بالا می‌رود و حضور زن محجبه با این هیأت بر خلاف تفکر حاکم بر نظام نوین جهانی است. لذا آنها تمام همّ وغمّ خود را متمرکز می‌کنند برای مخالفت با آن و در اتاق فکرهایشان فعالیت می‌کنند تا این مسأله را کمرنگ کنند تا سرانجام اتفاقی همانند کشور فرانسه رخ دهد و منع حجاب قانونی شود. هدف آنها این است که این جلوه ظاهری حجاب نباشد، جلوی چشم نباشد، تمام برندهای برتر کنار تی‌شرت ها و لباس‌ها جلو و پشت لباس‌ها اسم خودشان را بُلد می‌کنند چون با این کار بر روی نگاه هر بیننده‌ای کار روانی انجام می‌دهند. این دقیقاً همان نکته‌ای است که در ادیان هم به آن اشاره می‌شود که برای فرهنگ سازی یک امر باید آن را جلوی دید و چشم مخاطب قرار داد. این سیستم و روش در تمامی انواع تفکرات جهانی بدیهی است.

وی تصریح کرد: گروه دوم، گروهی هستند که به اصطلاح از این تبلیغات ترسیده‌اند یعنی تحت تأثیر تبلیغات فرهنگی هستند و می‌ترسند زندگی شان سخت شود. حتی در کشور خودمان گاهی می‌بینیم دین کنار زندگی و به عنوان یک تکلیف مطرح می‌شود و همچون باری سخت بر دوش زن احساس می‌شود و کار زن شاقّ می‌شود لذا نوع ادبیاتی که این گروه استفاده می‌کنند اینگونه است که چرا آقایان حجاب نداشته باشند؟ به آنها بگویید نگاه نکنند؟ چرا ما خودمان را به سختی بیندازیم! این گروه تحت تأثیر آن تبلیغات هستند و در این تبلیغات دائم به آنها یادآوری و القا می‌شود که ما راحتی شما را می‌خواهیم. گروه سوم، گروهی کاملاً راحت طلب هستند که این امر می‌تواند خارج از مدنیّت باشد. اگر ما بخواهیم هر طوری که می‌خواهیم راحت باشیم، صد در صد برخی از اقشار جامعه به مشقّت خواهند افتاد. این سه گروه را در بحث حجاب داریم و طبیعی است که نسبت به حجاب مقاومت می‌کنند ولی گروه اصلی همان گروه اول هستند.

این پژوهشگر و مشاور خانواده یادآور شد: وقتی این هجمه از تبلیغات علیه حجاب هست، ناخودآگاه اعتماد به نفس افراد را تحت تأثیر قرار داده و تضعیف می‌کند. نظام نوین جهانی از طریق بازی با کلمات، شبهات را ایجاد می‌کند از جمله لفظ اجبار حجاب! کلمه‌ای که باید روی آن فکر کرد. ما در این رابطه با دو مقوله مواجهیم؛ یک قانون داریم و یک اجبار. یک قانون بر اساس فطرت و استعدادهای انسانی است و در جایی دیگر انسان، قانون را بر اساس فکر خودش تفویض می‌کند که این می‌شود اجبار. یعنی من فکر می‌کنم این تفکر درست است پس به شما تحمیل می‌کنم. اما وقتی خالق من که کارشناس‌ترین فرد عالم هست و اینقدر دموکرات هست که می‌فرماید "لا إکراه فی الدین" من به شما شعور و آگاهی دادم که انتخاب کنید، این قانون را برای بنده‌اش تصویب کرده که از همه به او آگاه‌تر، از همه مهربان‌تر، از همه داناتر است و تا بحال از طرف او هیچ ضرری نرسیده، پس منفعت طلبی ام نیز ایجاب می‌کند که تابع او باشم چون زندگی انسان باید چارچوب داشته باشد. منتها این چارچوب گاهی با ذات فرد درگیر می‌شود، ذات خانم‌ها ذات مستوری است و این به لحاظ تمام تحقیقات فیزیولوژی و سیستم هورمولوژی زن ثابت شده است. بنابراین الان بایستی بررسی کرد که بحث از قانون است یا اجبار؟ در قانون، انتخاب فرد دخیل است، هوشیاری، خرد و آگاهی افراد دخیل است اما در اجبار فرد نمی‌تواند فکر کند. من ۷ سال در آلمان زندگی کردم و آنجا خیلی از هموطنان خودمان به من و امثال من می‌گفتند شما با این پوشش بیشتر جلب توجه می‌کنید ولی اگر شکل خود غربی‌ها لباس بپوشید کسی شما را نگاه نمی‌کند. این یکی از همان مغالطه هاست! چرا که ما با نوع نگاه و نوع پوشش افراد و با نوع محرکاتی که در ذهن سایر افراد جامعه ایجاد می‌شود، کار داریم. اگر با همرنگ شدن ما با آنها قرار بود هیچ مشکلی پیش نیاید در غرب هم نباید هیچ اتفاقی بیفتد در صورتی که ما شاهد این هستیم که آنها با این شکل از پوشش نتوانستند مشکلات اخلاقی شان را حل کنند. ابتذال از سمت غرب در حال پیشروی است به طوری که دنبال درمان هستند اما در همین امر نیز هنوز منفعت طلبی‌ها نقش دارد.

این پژوهشگر و مشاور حوزه خانواده در بخشی از سخنانش اشاره کرد: کسی که کارشناس‌ترین فرد عالم هستی است و محدوده حجاب و پوشش را برای ما تعیین کرده، گفته اگر حد شرعی حجاب را رعایت کنید دیگر ضررها تمام شده است. در این صورت مردان جز تفکر من، دریافتی از من نخواهند داشت ولی وقتی می گوئیم حرام؛ یعنی ۸۰ درصد ضرر متوجه فرد هست! می‌خواهم بگویم خانم‌ها تفکر پنهان دارند، گنج مستورند و فقط در این هیأت شخصیت شان بروز می‌یابد. چون با این پوشش فرد انتخاب می‌کند چه کسی در حریم او رفت و آمد کند و از او چه درخواستی داشته باشد. ولی وقتی این ظاهر و پوشیدگی کنار گذاشته شود و فرد جسمش را عرضه کند؛ حال در نوع پوشش، آرایش و یا رفتارهای دیگر در آن صورت دیگر آن فرد انتخابی ندارد، چون هیچ حربه‌ای برای کنترل و مدیریت ظاهرش ندارد و اگر خانم‌ها به این نکته برسند خیلی برایشان لذت بخش است و اینجاست که نهضت آزادی خواهی زنان که زنان می‌توانند، می‌اندیشند و … شکل می‌گیرد. حجاب یعنی این زن هست که انتخاب می‌کند و این انتخاب گری از جانب خود خانمها لذت بخش است.

لازم به ذکر است برنامه تلویزیونی چراغ در فصل سوم، در روزهای یکشنبه و سه شنبه حوالی ساعت ۲۱ از شبکه ۵ سیما به روی آنتن می‌رود و هر هفته یک چالش را مورد بحث و گفتگو قرار می‌دهد و یک نظرسنجی هفتگی برگزار می‌کند.