بستری ۱۱۶ بیمارمشکوک به کرونا در بیمارستان های قم/۱۳نفر فوت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از دانشگاه علوم پزشکی قم محمد رضا قدیر با اشاره به پذیرش ۱۷۸ نفر در ۲۴ ساعت گذشته در اورژانس مراکز درمانی قم با تشخیص احتمالی و مشکوک به کرونا گفت: ۱۱۶ نفر از این افراد در بخش درمانی بیمارستان‌های قم بستری شده‌اند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم با اشاره به اینکه ۱۰۱ نفر از کسانی که در روزهای گذشته بستری بودند مرخص شدند، افزود: در حال حاضر ۷۱۱ نفر مشکوک به کرونا در بیمارستان‌های قم بستری هستند که حال ۱۵۴ نفر از آنها وخیم است.

وی ادامه داد: متأسفانه در ۲۴ ساعت گذشته ۱۳ بیمار در اثر کرونا در قم فوت شدند.

قدیر تعداد تست‌های گرفته شده در ۲۴ ساعت گذشته را ۷۹۳ مورد عنوان کرد و گفت: نتیجه ۴۵۳ تست در استان مثبت بوده و ۱۲۴ هزار و ۸۱۷ دوز واکسن نیز به افراد تزریق شده است.