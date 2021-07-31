۶ قاچاقچی مواد مخدر در سیستان و بلوچستان دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار احمد طاهری اظهار داشت: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر ایرانشهر با پشتیبانی اطلاعاتی پلیس مبارزه با مواد مخدر استان، اعضای یک باند مسلح و سازمان یافته قاچاق مواد افیونی را که قصد انتقال محموله بزرگ مواد مخدر از این شهرستان به عمق کشور را داشتند، شناسایی کردند.

وی افزود: در این رابطه عصر روز گذشته تکاوران پلیس در قالب چند تیم عملیاتی با رصد و کنترل مسیر انتقال محوله مواد افیونی اعضای این باند مسلح را که با دو دستگاه پژو ۴۰۵ در حال جا به جایی مواد مخدر در یکی از محورهای فرعی حومه ایرانشهر بودند رؤیت و به آنها دستور ایست دادند.

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان تصریح کرد: سوداگران مرگ که خود را در محاصره تکاوران پلیس دیدند بدون توجه به ایست پلیس، با تیراندازی به سمت مأموران به سرعت از محل متواری شدند. در این عملیات مقتدرانه، پلیس مبارزه با مواد مخدر در عکس‌العملی سریع و با آتش پرحجم خود، خودروهای قاچاقچیان را زمین‌گیر و ضمن دستگیری ۶ سوداگر مرگ، در بازرسی از خودروهای توقیفی از آنها ۵۴۴ کیلوگرم مواد افیونی از نوع تریاک کشف کردند.

سردار طاهری با اشاره به اینکه در این عملیات دو قبضه سلاح کلاش با ۶۸ تیر جنگی به همراه سه دستگاه بی‌سیم کشف شده، بیان کرد: متهمان دستگیر شده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان بر عزم جدی پلیس استان در برخورد با پدیده قاچاق مواد مخدر تأکید و از شهروندان خواست اخبار و اطلاعات خود را در این خصوص با تماس ۱۱۰ در اختیار پلیس بگذارند.