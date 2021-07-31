نتیجه انتخابات شورای اسلامی شهر در آبادان تأیید نهایی شد

سید زین العابدین موسوی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پس از رسیدگی به اعتراض داوطلبان، نتیجه قطعی و نهایی از سوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات مورد تأیید قرار گرفت.

وی با یادآوری اینکه ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی در تاریخ ۲۸ خردادماه سال جاری در آبادان با رقابت ۱۶۱ نفر برگزار و پس از پایان شمارش آرا نتیجه انتخابات اعلام شد، تصریح کرد: پس از اعلام نتایج تعدادی از نامزدها در مهلت قانونی به نتیجه انتخابات اعتراض کردند و به همین دلیل کار بازشماری آرا در دو مرحله ۱۱ درصدی و مجدداً ۱۰ درصدی انجام شد اما تغییری در لیست منتخبان صورت نگرفت.

وی تأکید کرد: پس از بازشماری، هیئت نظارت مرکزی بر انتخابات در نامه‌ای به هیئت نظارت استان، بازشماری ۱۰ درصدی آرا را در شهر آبادان کافی اعلام کرد؛ هیئت نظارت شهرستان در نامه‌ای به شماره (۲۰۰/۱۳۹۹/ ه ن آ) مورخ ۸ تیر صحت انتخابات را در شهرستان آبادان تأیید کرد.

موسوی با بیان اینکه هیئت نظارت استان در نامه (۵۰۷/ ه / ن / خ) صحت انتخابات شورای شهر آبادان را به صورت قطعی تأیید کرد، افزود: به موجب بند ۴ ماده ۷۳ آئین‌نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهر، فرماندار موظف است که نظر قطعی و نهایی هیئت نظارت استان را در خصوص تأیید صحت برگزاری انتخابات از طریق انتشار آگهی اقدام کند.

وی گفت: به این ترتیب مراتب صحت برگزاری انتخابات شهر آبادان در تاریخ نهم مرداد سال جاری و مطابق قانون، آگهی و اعلام شد.