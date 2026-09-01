به گزارش خبرنگار مهر، صبح سه‌شنبه مجمع عمومی انتخاب رئیس هیئت فوتبال خراسان جنوبی با حضور مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال برگزار شد.

در این مجمع، حسن قهوه‌چی با کسب ۲۵ رأی اعضای مجمع، برای چهار سال دیگر به عنوان رئیس هیئت فوتبال خراسان جنوبی انتخاب و در سمت خود ابقا شد.

رئیس فدراسیون فوتبال در مجمع عمومی هیئت فوتبال خراسان جنوبی با تأکید بر سیاست فدراسیون برای توسعه فوتبال در استان‌ها، گفت: فدراسیون و وزارت ورزش و جوانان از تیم‌داری استان‌هایی همچون خراسان جنوبی حمایت می‌کنند و این هدف با بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های موجود، از جمله باشگاه‌های نظامی و جذب ورزشکاران سرباز، قابل تحقق است.

تاج با اشاره به ظرفیت‌های فوتبال ساحلی اظهار کرد: خراسان جنوبی و یزد از نظر ویژگی‌های جسمانی، استعدادهای ارزشمندی در اختیار دارند و با سرمایه‌گذاری مناسب می‌توانند به موفقیت‌های قابل توجهی در سطح کشور دست یابند.

سرپرست اداره‌کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی نیز در ادامه این مجمع، با اشاره به ظرفیت‌های ورزشی استان، خواستار استفاده بیشتر از توانمندی‌های خراسان جنوبی در برنامه‌های فدراسیون فوتبال شد و آمادگی استان را برای میزبانی اردوهای تیم‌های ملی اعلام کرد.