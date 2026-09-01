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۱۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۰۵

واگذاری رایگان ۲۴۰واحد زمین به مردم بندرامام اقدامی در تراز انقلاب است

واگذاری رایگان ۲۴۰واحد زمین به مردم بندرامام اقدامی در تراز انقلاب است

ماهشهر - نماینده مردم ماهشهر در مجلس شورای اسلامی گفت: واگذاری رایگان ۲۴۰ واحد زمین دولتی به شهروندان کوی بلوکی‌ها در بندر امام اقدامی در تراز آرمان‌های انقلاب اسلامی به شمار می‌رود.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر حیات مقدم پیش از ظهر امروز سه‌شنبه در آئین واگذاری ۲۴۰ سند مالکیت واحدهای مسکونی کوی بلوکی‌ها در ماهشهر که با حضور وزیر راه و شهرسازی صورت گرفت ضمن قدردانی از وی بیان کرد: کاری که امروز انجام می شود جز مستثنیات کشور است و وزیر راه تصمیم شیر زنانه گرفتند. از این تصمیمات نداریم یا به ندرت هستند.

نماینده مردم ماهشهر، امیدیه، هندیجان و بندر امام در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: امروز ۲۴۰ واحد زمین متعلق دولت به صورت رایگان به مردم واگذار می شود که اقدامی در تراز انقلاب اسلامی است.

وی تاکید کرد: بنده بر رای خود در خصوص فرزانه صادق به عنوان وزیر راه و شهرسازی ماندم و هیچگاه استیضاح را امضا نکردم.

کد مطلب 6934247

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