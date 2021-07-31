فرانسه به حمایت از تروریست ها در سوریه ادامه می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی سوریه (سانا)، سوریه با رد کامل ادعاهای مندرج در بیانیه وزارت خارجه فرانسه درباره اوضاع سوریه، این ادعاها را مبتنی بر دروغ، ریاکاری و حمایت از تروریسم دانست.

بر اساس این گزارش، یک منبع مسئول در وزارت امور خارجه و مهاجران سوریه گفت: فرانسه برخلاف تمام قطعنامه‌های شورای امنیت که خواستار حفظ وحدت، تمامیت ارضی و استقلال و حاکمیت مردم سوریه است به حمایت مادی و رسانه‌ای از تروریست‌ها و جدایی طلبان در سوریه ادامه می‌دهد.

این منبع افزود: فرانسه از اعمال زور برای سرکوب مطالبات مردم این کشور دریغ نمی کند. سوریه ادعاهای دروغین مندرج در بیانیه وزارت خارجه فرانسه در تاریخ ۳۰ ژوئیه درباره اوضاع سوریه را کاملاً رد می کند زیرا این ادعاها بر دروغ، ریاکاری و حمایت از تروریسم مبتنی است.

وی همچنین تاکید کرد: سوریه بیشترین توجه را به مردم خود و ثبات اوضاع در کشور و راهکارها در این زمینه دارد.

این منبع ادامه داد: اظهارات و مواضع فرانسه که حاوی چیزی غیر از اطلاعات غلط، ریا و حقایق جعلی نیست با چیزی جز تحقیر از سوی مردم سوریه مواجه نخواهد شد.