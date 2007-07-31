به گزارش خبرگزاری مهر، تصویربرداری این فیلم به کارگردانی سیروس مقدم و تهیه‌کنندگی محمدرضا شفیعی اوایل فروردین ماه امسال به پایان رسید و پس از آن خشایار موحدیان تدوین فیلم را انجام داد. در حال حاضر حمیدرضا صدری ساخت موسیقی آن را آغاز کرده است.

فیلم تلویزیونی "گوشه‌نشینان" به تهیه‌کنندگی محمدرضا شفیعی در گروه فیلم و سریال شبکه یک سیما تولید می‌شود و مضمون آن درباره مهدویت است. در این فیلم حامد کمیلی، لیلا اوتادی، حدیث فولادوندی، کورش سلیمانی و صدیقه کیانفر به ایفای نقش پرداخته اند.

- تولید سری دوم مجموعه "مستند ایران" از چندی پیش در شیراز و قم شروع شده است. این مستند به تهیه‌کنندگی و کارگردانی حمیدرضا مجتهدی در 15 قسمت 30 دقیقه‌ای در شبکه یک سیما تولید می‌شود. در این مجموعه مکان‌های تاریخی و جاذبه‌های گردشگری شهرهای شیراز، کرمان، یزد، قم، لرستان و اردبیل به نمایش گذاشته می‌شود. در سری اول مجموعه مستند ایران که سال گذشته از شبکه اول سیما پخش شد اماکن تاریخی شهر تهران، تخت جمشید و اصفهان به تصویر کشیده شد.

