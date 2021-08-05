شمار مبتلایان کرونا در جهان از ۲۰۰ میلیون نفر عبور کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترفکس، دانشگاه جان هاپکینز آمریکا اعلام کرد که شمار مبتلایان ویروس کرونا در جهان از مرز ۲۰۰ میلیون نفر عبور کرد.

بر اساس این گزارش، طبق داده‌های این دانشگاه تا کنون بیش از ۲۰۰ میلیون و ۱۴ هزار نفر در جهان به کرونا مبتلا شده اند که بیش از ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از آنها براثر ابتلا به این بیماری جان باخته اند.

طبق آمارهای رسمی ایالات متحده همچنان با بیش از ۳۶ میلیون مبتلا در رده نخست ابتلا به کرونا در جهان قرار دارد و کشورهای هند و برزیل به ترتیب با بیش از ۳۱ و بیش از ۲۰ میلیون مبتلا در رتبه‌های بعد هستند.

سازمان بهداشت جهانی پیش از این اعلام کرده بود که موارد ابتلا به کرونا در جهان در حال افزایش است و جهان در مسیر رسیدن به بیش از ۲۰۰ میلیون مبتلا قرار دارد.