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۲۰ مرداد ۱۴۰۰، ۸:۱۸

به جا مانده از بازی فولاد؛

اتفاق عجیبی که در صورت قهرمانی استقلال در جام حذفی رخ می‌داد

اتفاق عجیبی که در صورت قهرمانی استقلال در جام حذفی رخ می‌داد

استقلال اگر قهرمان جام حذفی می‌شد، اتفاق عجیبی پیرامون این تیم رخ می‌داد که می‌توانست حاشیه‌هایی برای آن ایجاد کند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال برای سیزدهمین بار در سی و چهار دوره جام حذفی به فینال این مسابقات رسید و برای ششمین بار شکست خورد تا نتواند هشتمین قهرمانی خود در این مسابقات را به دست آورد. با این حال آبی پوشان هنوز پر افتخارترین تیم این مسابقات هستند.

استقلال که با حکم ضربات پنالتی در مرحله یک چهارم نهایی از سد پرسپولیس عبور کرد و در نیمه نهایی نیز با دو پنالتی در جریان بازی گل گهر را شکست داد تا به فینال جام حذفی برسد، در این دیدار سرنوشت ساز در ضربات پنالتی مغلوب فولاد شد تا نکونام نخستین قهرمانی خود در دوران مربیگری را همزمان با اولین قهرمانی فولاد در جام حذفی به دست آورد.

اگر استقلال در آخرین دیدار هم پیروز می‌شد و به قهرمانی این مسابقات می‌رسید، ممکن بود حاشیه‌هایی برای این تیم ایجاد شود که تا مدت‌ها تبدیل به سوژه رسانه‌ای شود. از جمله اینکه مدیران این باشگاه به تعداد کافی پیراهن برای حضور اعضای تیم در جشن قهرمانی تهیه نکرده بودند!

در حالی که با احتساب بازیکنان، کادر فنی، تدارکات، تیم پزشکی و … چیزی در حدود ۵۰ عدد پیراهن مخصوص حضور در جشن قهرمانی نیاز بود، پیراهن‌هایی که به اردوی استقلال رسید حدود ۳۰ عدد بود و حتی ۴ بازیکن این تیم هم پیراهن مخصوص خودشان را نداشتند که از جمله آنها می‌توان به سید حسین حسینی و محمد دانشگر اشاره کرد.

این موضوع حتی باعث ناراحتی این بازیکنان و با اعتراض آنها همراه شد و علیرغم دلخوری این بازیکنان، به آنها پیراهن فاقد شماره داده شد.

کد مطلب 5278199

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    نظرات

    • IR ۰۹:۲۵ - ۱۴۰۰/۰۵/۲۰
      17 29
      پاسخ
      توهم توطئه داریدا بهترین مدیرا دارند تو استقلال کار می کنند تقصیر و هوادارا و سرمربی الکی شلوغ می کنید
    • IR ۱۲:۳۹ - ۱۴۰۰/۰۵/۲۰
      24 17
      پاسخ
      میگفتن طرف نون نداشت بخوره پیاز میخورد اشتهاش وا سه ،شده تیم استقلال وقتی جامی رو نمیتونن بگیرن واسه چی حالا واسه کمبود پیراهن قهرمانی ناراحت شدن. شما اصلشو بگیرین پیراهن قهرمانی پوشیدن پیشکش
    • IR ۱۲:۳۹ - ۱۴۰۰/۰۵/۲۰
      23 25
      پاسخ
      میگفتن طرف نون نداشت بخوره پیاز میخورد اشتهاش وا سه ،شده تیم استقلال وقتی جامی رو نمیتونن بگیرن واسه چی حالا واسه کمبود پیراهن قهرمانی ناراحت شدن. شما اصلشو بگیرین پیراهن قهرمانی پوشیدن پیشکش
    • IR ۱۷:۰۶ - ۱۴۰۰/۰۵/۲۰
      4 5
      پاسخ
      حیف
    • محمد IR ۰۹:۴۱ - ۱۴۰۰/۰۵/۲۱
      0 1
      پاسخ
      مشکل‌دارن
    • محمد IR ۱۰:۴۵ - ۱۴۰۰/۰۵/۲۱
      2 3
      پاسخ
      همین که قهرمان می شدن خودش یه اتفاق عجیب بود دیگه نیازی به اتفاقات دیگه نبود😂

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