به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال برای سیزدهمین بار در سی و چهار دوره جام حذفی به فینال این مسابقات رسید و برای ششمین بار شکست خورد تا نتواند هشتمین قهرمانی خود در این مسابقات را به دست آورد. با این حال آبی پوشان هنوز پر افتخارترین تیم این مسابقات هستند.

استقلال که با حکم ضربات پنالتی در مرحله یک چهارم نهایی از سد پرسپولیس عبور کرد و در نیمه نهایی نیز با دو پنالتی در جریان بازی گل گهر را شکست داد تا به فینال جام حذفی برسد، در این دیدار سرنوشت ساز در ضربات پنالتی مغلوب فولاد شد تا نکونام نخستین قهرمانی خود در دوران مربیگری را همزمان با اولین قهرمانی فولاد در جام حذفی به دست آورد.

اگر استقلال در آخرین دیدار هم پیروز می‌شد و به قهرمانی این مسابقات می‌رسید، ممکن بود حاشیه‌هایی برای این تیم ایجاد شود که تا مدت‌ها تبدیل به سوژه رسانه‌ای شود. از جمله اینکه مدیران این باشگاه به تعداد کافی پیراهن برای حضور اعضای تیم در جشن قهرمانی تهیه نکرده بودند!

در حالی که با احتساب بازیکنان، کادر فنی، تدارکات، تیم پزشکی و … چیزی در حدود ۵۰ عدد پیراهن مخصوص حضور در جشن قهرمانی نیاز بود، پیراهن‌هایی که به اردوی استقلال رسید حدود ۳۰ عدد بود و حتی ۴ بازیکن این تیم هم پیراهن مخصوص خودشان را نداشتند که از جمله آنها می‌توان به سید حسین حسینی و محمد دانشگر اشاره کرد.

این موضوع حتی باعث ناراحتی این بازیکنان و با اعتراض آنها همراه شد و علیرغم دلخوری این بازیکنان، به آنها پیراهن فاقد شماره داده شد.