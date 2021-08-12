میز خدمت ویژه خبرنگاران در شهرستان رودبار تشکیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسن فیضیان پیش از ظهر در همایش تجلیل از خبرنگاران شهرستان رودبار، اظهار کرد: امانت داری، تعهد و مسئولیت پذیری از ویژگی‌های مهم یک خبرنگار است.

فیضیان با بیان اینکه خبرنگاران در آگاهی بخشی به مردم و جامعه تلاش می‌کنند و این تلاش ستودنی است، گفت: خبرنگار باید تبیین درستی از وقایع داشته باشد و این تبیین را به جامعه منتقل کند.

وی با تاکید بر اینکه خبرنگاران باید دشمن شناس باشند، افزود: اهالی رسانه باید راهبرد دشمن را بدانند که در چه زمینی بازی می‌کند.

فرمانده سپاه ناحیه رودبار با اشاره تلاش‌های دشمن از طریق فضای مجازی و رسانه‌ها در خدشه وارد کردن به نظام مقدس اسلامی، بیان کرد: دشمن به دنبال آن است تا ناامیدی در بین مردم ایجاد کند، داشته‌های نظام را بگیرد و داشته‌های نظام را تهی کند.

فیضان با بیان اینکه خبرنگاران باید صحنه نبرد دشمن را درک کنند، گفت: انعکاس اخبار رسانه‌های دشمن یعنی هم مسیر شدن و در زمین دشمن بازی کردن است که از رسانه‌های داخلی توصیه می‌شود این اشتباه حساس را مرتکب نشوند.

فرمانده سپاه ناحیه رودبار از برگزاری میز خدمت ویژه خبرنگاران خبر داد و بیان کرد: به منظور ساماندهی وضعیت و مشکلات خبرنگاران شهرستان، میز خدمت خبرنگاران تشکیل می‌شود.

خبرنگار باید در پی پیاده کردن ارزش‌های دین باشد

امام جمعه رودبار نیز در این همایش با اشاره به اینکه خبرنگار در چهار چوب قانون باید آزادی داشته باشد، تأکید کرد: تقویت سواد رسانه‌ای نیز باید در دستور کار قرار گیرد.

حجت‌الاسلام سیدحسن سید محمدی با بیان اینکه هر کسی خبرنگار نیست، افزود: اینکه کسی تنها به کپی کردن اخبار اقدام می‌کنند نمی‌تواند خبرنگار باشد. اگر بنا به کپی کردن بود دستگاه کپی بهتر کپی می‌کند.

وی با بیان اینکه خبرنگار باید به دنبال پیاده کردن ارزش‌های دین باشد، افزود: برخی رسانه‌ها مجلس انقلابی را به تمسخر گرفتند در حالی که کلمه مجلس انقلابی تعبیر حضرت آقا است.

امام جمعه رودبار با انتقاد از طرح شکایت علیه خبرنگاران و اصحاب رسانه، بیان کرد: از روزی که به رودبار آمدم گفتم بنده از هیچ خبرنگاری شکایت نخواهم کرد و علیرغم نامهربانی‌های زیاد برخی رسانه‌ها و خبرنگاران، از آنها شکایت نکردم.

وی با بیان اینکه اوضاع ادارت شهرستان رودبار خوب نیست، اضافه کرد: خودروهایی که آخر وقت به رشت می‌روند و اول وقت بر می‌گردند، چقدر پول سوخت را از جیب مردم در این راه هزینه می‌کنند.

امام جمعه رودبار با اشاره به مشکلات معیشتی خبرنگاران، بیان کرد: مطبوعات و خبرنگارانی که بر خلاف ارزش‌ها حرکت می‌کنند، معمولاً مشکل ندارند اما خبرنگارانی که همراه انقلاب هستند با مشکل عدیده ای روبرو هستند.

سید محمدی گریزی هم به مسئله مسکن مهر خبرنگاران و حق تضییع شده آنها زد و گفت: برخی اشخاص به نام خبرنگار بر منازلی به نام خبرنگاران سکونت دارند، آنها شرعا مالک نیستند، حق تصرف ندارد.

وی از مسئولین و متولیان امر خواست نسبت به حل مشکلات اهالی خبر و رسانه جدی باشند.

خبرنگاران قوانین رسانه‌ای را مطالعه کنند

فرمانده انتظامی رودبار هم در این همایش با اشاره به تلاش دشمن در ضعیف جلوه دادن دستاوردهای انقلاب اسلامی، اظهار کرد: دشمن تمام ابزار رسانه‌ای خود را برای ایجاد یاس و ناامیدی مردم به کار گرفته است.

سرهنگ عیسی روشن قلب با تصریح بر اینکه منافقین با ابزار رسانه به دنبال ایجاد شبهه افکنی و مطالب کذب هستند، گفت: خبرنگاران اخبار صحت دار و دقیق را منتشر کنند.

وی با اشاره به اهمیت ارتقای سواد رسانه‌ای در بخش‌های مختلف، افزود: خبرنگاران قوانین رسانه‌ای را مطالعه کنند تا انتشار اخبار دچار مشکل نشوند.