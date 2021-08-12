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۲۱ مرداد ۱۴۰۰، ۱۵:۳۳

فرمانده انتظامی ساوجبلاغ خبر داد؛

غرق‌شدن جوان ساوجبلاغی در استخر

غرق‌شدن جوان ساوجبلاغی در استخر

ساوجبلاغ - فرمانده انتظامی ساوجبلاغ گفت: جوانی ۲۱ ساله به دلیل ورود به استخر و عدم مهارت در شنا در داخل یک باغ شخصی در بخش چندار جانش را از دست داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی سلیمانی بعد از ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: روز گذشته در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیس ۱۱۰ مبنی بر مرگ مشکوک در بخش چندار از توابع شهرستان ساوجبلاغ، بلافاصله مأموران کلانتری بخش چندار به همراه دیگر عوامل امدادی به محل اعزام شدند.

وی افزود: در بررسی‌های عوامل انتظامی مشخص شد جوانی ۲۱ ساله به نام عبدالله در یک باغ شخصی وارد استخری به ارتفاع حدود ۲ متر شده که به علت نداشتن آشنایی کافی با فنون شنا غرق شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان ساوجبلاغ خاطرنشان کرد: با تأیید مرگ این جوان توسط نیروهای اورژانس، جسدش با هماهنگی مقام قضائی به پزشکی قانونی منتقل شد.

کد مطلب 5279862

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