لزوم همکاری مردم و مسئولان برای کنترل کرونا

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا محسنی ظهر دوشنبه در جلسه ستاد مدیریت کرونا فومن با تأکید بر لزوم مدیریت درست شرایط موجود، گفت: به منظور مبارزه با کرونا، همه باید پای کار باشند.

محسنی با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای رفع نیاز شهرستان در زمینه دستگاه اکسیژن ساز، افزود: پیگیری‌ها نتیجه بخش بوده و دستگاه اکسیژن ساز به ظرفیت ۶۰۰ لیتر و ۲۰۰ کپسول ۴۰ لیتری اکسیژن تأمین شده است.

وی با تاکید بر اینکه ستاد مدیریت بیماری کرونا در شهرستان محل هماهنگی و تصمیم گیری متمرکز است، اضافه کرد: عزاداری‌ها تنها در فضای باز انجام خواهد شد و بر اساس مصوبات، حرکت دستجات عزاداری نیز ممنوع است.

فرماندار فومن ادامه داد: تصمیم برای اقامه نماز ظهر عاشورا توسط ستاد ملی مدیریت کرونا انجام خواهد شده و اعلام می‌کنیم.

بستری ۴۹ بیمار کرونایی در بیمارستان فومن

رئیس شبکه بهداشت و درمان فومن با اشاره به اینکه از تاریخ ابتدای مرداد ماه تاکنون روزانه به طور میانگین، ۲۰ نفر بیمار کرونایی در بیمارستان این شهرستان بستری شده‌اند، گفت: تاکنون متأسفانه هشت نفر جان باخته‌اند.

یکتا در ادامه به آمار فزاینده تعداد بستری‌ها به ویژه تعداد مراجعات روزانه به بیمارستان فومن اشاره کرد و افزود: نیازمند همکاری مردم، اصناف و بازاریان با مسئولین در رعایت پروتکل‌های بهداشتی هستیم.

وی افزود: تا پنجشنبه هفته گذشته تعداد ۳۰ هزار نفر دُز اول و چهار هزار نفر دُز دوم واکسن خود را دریافت کرده‌اند.