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۲۷ مرداد ۱۴۰۰، ۱۵:۰۱

معاون انتظامی البرز خبر داد؛

کشف میلیاردی داروی قاچاق از یک واحد مسکونی در ساوجبلاغ

کشف میلیاردی داروی قاچاق از یک واحد مسکونی در ساوجبلاغ

کرج - معاون هماهنگ کننده فرمانده انتظامی استان البرز از کشف ۱۶۸ هزار عدد انواع داروی قاچاق به ارزش ۱۵ میلیارد ریال از یک واحد مسکونی در شهرک ابریشم ساوجبلاغ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد معظمی گودرزی بعد از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مأموران پلیس امنیت اقتصادی با انجام اقدامات اطلاعاتی از نگهداری مقدار قابل توجهی داروی قاچاق در یک واحد مسکونی در شهرک ابریشم ساوجبلاغ مطلع و بررسی موضوع را در دستورکار خود قرار دادند.

وی افزود: مأموران پس از بررسی‌های میدانی و اطمینان از صحت خبر با هماهنگی مقام قضائی به محل مورد نظر اعزام و در بازرسی از واحد مسکونی مورد نظر ۱۶۸ هزار عدد انواع داروی قاچاق اعم از قرص، شربت، پماد و سرم کشف کردند.

معاون هماهنگ کننده فرمانده انتظامی البرز با بیان اینکه کارشناسان ارزش داروهای مکشوفه را حدود ۱۵ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند، اظهار داشت: در این زمینه یک نفر دستگیر و به همراه پرونده متشکله به مراجع قضائی تحویل داده شد.

وی متذکر شد: در این برهه حساس که کشور نیاز مبرم به دارو و اقلام بهداشتی دارد، برخی افراد سودجو با دپو داروهای مورد نیاز بیماران سعی در عرضه آنها در بازار سیاه دارند که ما به این افراد هشدار می‌دهیم پلیس فعالیت سوداگران بازار دارو را رصد کرده و به شدت با متخلفان برخورد خواهد کرد.

کد مطلب 5284123

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