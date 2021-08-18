«راه شام» از رادیو ایران شنیدنی می شود/ روایت کاروان اسرای کربلا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه رادیویی ایران، «راه شام» عنوان برنامه ای است که در شب شام غریبان از شبکه رادیویی ایران پخش خواهد شد.

محمد حسین خسرو جردی تهیه کننده این برنامه گفت: «راه شام» با فضا سازی های متنوع در قالبی روایی و از نگاه یک سوم شخص حاضر در کاروان اسرای کربلاست، که با آنان همراه می شود و فقط نظاره گر تمامی اتفاقاتیست که از ابتدای کربلا تا اسیر شدن اهل بیت پیامبر(ص) و لحظه هایی سختی که برآنان گذشت روایت می شود.

وی افزود: راوی برنامه، با حرکت کاروان در راه شام به هر منزلی که می رسد یک اتفاق و یک صحنه از کربلا را به یاد می آورد و روایت می کند.

خسروجری یادآور شد: قسمتی از این برنامه را یک همسر شهید مدافع حرم روایت می کند و از صبر و استقامتی که در نبود همسر باید از خود نشان دهد می گوید و به نوعی تداعی کننده صبر و استقامت حضرت زینب (س) در مواجه با سختی هایی است که در کربلا برآن حضرت گذشت.

«راه شام» ۲۸ مرداد ساعت ۲۲ به روایت فاطمه میناخانی از رادیو ایران پخش می شود.