به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالرضا محی الدینی در جمع عزاداران حسینی مهریز در روز عاشورا اظهار داشت: دشمنان از ولایت فقیه که پشتیبان ان ائمه اطهار (ع)، امام زمان (عج) و مردم هستند واهمه دارند.

وی، مهمترین پیام عاشورا را ولایت‌پذیری دانست و عنوان کرد: الحمدلله پرچم ولایت پذیری در کشور ما برافراشته است به طوری که دشمن از آن واهمه دارد و باید قدردان نعمت ولایت فقیه باشیم.

محی‌الدینی با اشاره به مسائل اخیر افغانستان بیان کرد: بخش عمده مشکلات در جوامع اسلامی و کشور افغانستان به خاطر این است که ولایت فقیه در کشور آنها وجود ندارد و کسی نیست در آن کشور حرف آخر را بزند.

امام جمعه مهریز با اشاره به اینکه ولایت پذیری یکی از درس‌های عاشورا بود، تصریح کرد: یاران امام حسین (ع) در مسیر ولایت ثابت قدم ماندند و این مرام آنها الگوی مناسبی برای همه کشورهای اسلامی است.

وی بیان کرد: زمانی که امام حسین (ع) در روز عاشورا از یاران خود بیعت را برداشتند، هیچکدام از مسیر ولایت خارج نشدند و تا پای جان در رکاب ایشان بودند.

محی الدینی ادامه داد: حرکت در مسیر ولایت ائمه اطهار (ع) و در عصر غیبت عمل به توصیه‌های ولایت فقیه، ضامن عزت و سربلندی ملت و کشور ایران است.

محی الدینی تاکید کرد: با شیوع ویروس کرونا عزاداری‌ها محدود تر شده لذا همشهریان باید شیوه نامه های بهداشتی را به طور کامل اجرا کنند تا این بلا را از سر همه ما دفع شود و دوباره آرامش به جامعه بازگردد.