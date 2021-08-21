شاخص های وال استریت با افت هفتگی به معاملات هفتگی پایان داد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، سهام آمریکا در پایان معاملات دیشب (بامداد شنبه به وقت تهران) از افت روز گذشته خود بازگشتند در حالی که همچنان تحت تأثیر نگرانی از حذف اقدامات حمایتی کرونایی فدرال‌رزرو از نظر هفتگی افت کردند.

فدرال‌رزرو آمریکا صورت‌جلسه‌های اجلاس ماه جولای خود را منتشر کرد که نشان می‌داد اعضای این بانک به دنبال کاهش برنامه‌های حمایتی خود و تزریق نقدینگی به بازارهای مالی در انتهای سال جاری هستند. این خبر برای بازارهای سهام خبر خوبی محسوب نشده و باعث افت شاخص‌های سهام شد.

میانگین صنعتی داوجونز ۲۲۵.۹۶ واحد یا ۰.۶۵ درصد رشد کرد و به ۳۵,۱۲۰.۰۸ واحد رسید.

اس‌اندپی ۵۰۰ با رشدی ۰.۸۱ درصدی به ۴,۴۴۱.۶۷ واحد رسید، در حالی که کامپوزیت نزدک با جهشی ۱.۱۹ درصدی در ۱۴,۷۱۴.۶۶ واحد به کار این هفته خود پایان داد.

از نظر هفتگی، اس‌اندپی ۰.۶ درصد افت کرد، داوجونز ۱.۱ درصد سقوط کرد و کامپوزیت نزدک ۰.۸ درصد پایین آمد.

سقوط قیمت نفت خام باعث سقوط سنگین سهام شرکت‌های مرتبط با انرژی شد.