۲۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۶:۰۱

سقوط ۱۰۰۰ میلیارد دلاری بورس آمریکا همزمان با جهش قیمت نفت

سقوط ۱۰۰۰ میلیارد دلاری بورس آمریکا همزمان با جهش قیمت نفت

افزایش قیمت نفت به بالای ۱۰۰ دلار و نگرانی از شوک تورمی باعث سقوط بازار سهام آمریکا شد و ارزش بورس این کشور حدود هزار میلیارد دلار کاهش یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، بازار سهام آمریکا روز پنجشنبه همزمان با افزایش قابل توجه قیمت نفت با افت گسترده مواجه شد و ارزش بازار آن حدود ۱۰۰۰ میلیارد دلار کاهش یافت.

این افت در شرایطی رخ داد که قیمت نفت در پی تشدید تنش‌ها در منطقه افزایش یافته و بهای هر بشکه نفت برنت طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه حدود ۱۵.۵ درصد رشد کرد.

بر اساس گزارش‌ها، با آغاز معاملات بازارهای آسیایی در روز جمعه قیمت نفت برنت به ۱۰۱ دلار و ۶۲ سنت رسید.

سرمایه‌گذاران و فعالان بازارهای مالی آمریکا نگران پیامدهای تورمی ناشی از افزایش شدید قیمت نفت هستند و همین مسئله فشار فروش در بازار سهام را تشدید کرده است.

در پایان معاملات، شاخص S&P500 با کاهش ۱.۵ درصدی بسته شد، در حالی که شاخص فناوری‌محور نزدک کامپوزیت ۱.۸ درصد افت کرد. شاخص صنعتی داوجونز نیز ۱.۶ درصد کاهش یافت.

بر اساس این گزارش، از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون شاخص S&P500 حدود ۲.۵ درصد کاهش یافته است. در همین مدت شاخص نزدک ۴ درصد افت کرده و شاخص داوجونز نیز کاهش ۲.۹ درصدی را ثبت کرده است.

محمدحسین سیف اللهی مقدم

