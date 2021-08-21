وزرای پیشنهادی، فساد ستیز، جهادی و با برنامه هستند

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی کلیات کابینه و برنامه‌های پیشنهادی رئیس جمهور، عبدالله ایزدپناه نماینده مردم ایذه در موافقت با کلیات کابینه، گفت: دهک‌های پایین جامعه امروز با تورم و بیکاری دست و پنجه نرم می‌کنند. در این شرایط سخت باید مردم و مجلس همراه با دولت انقلابی در راستای حل مشکلات کشور و تحقق شعار ایران قوی گام بردارند.

وی افزود: مشکلات زیاد و فرصت خدمت گذاری کوتاه ایجاب می‌کند اقدام جهادی برای حل مشکلات مردم انجام شود.

نماینده مردم ایذه در مجلس با اشاره به رویکرد دولت در اجرای سند تحقق دولت مردمی اظهار داشت: عدالت و پیشرفت کانون برنامه وزرای پیشنهادی بوده است. عدالت محوری، مبارزه با فساد، اقدام جهادی برای حل مشکلات کشور، استفاده از ظرفیت جوانان و نخبگان، حمایت از مراکز دانش بنیان نمونه‌ای از مشترکات برنامه‌های وزرای پیشنهادی است. اجرای این برنامه‌ها نیاز به حضور وزرای متعهد و متخصص در کابینه دولت دارد.

ایزدپناه تصریح کرد: با مطالعه کارنامه وزرا مشخص می‌شود، رئیس جمهور برای انتخاب افراد متعهد تلاش فراوانی انجام داده است. ممکن است از میان وزرای پیشنهادی، برخی نتوانند رأی اعتماد بگیرند اما بررسی کلی نشان می‌دهد کلیات وزرا افرادی فساد ستیز، خوش فکر، جهادی و با برنامه هستند که تلاش دارند با تعامل سازنده با مجلس، مشکلات کشور را حل کنند.

وی شاخص‌های کلان اقتصادی را نگران کننده خواند و گفت: تورم، بدهی دولت به بانک‌ها، کسری ۴۵۰ هزار میلیارد تومانی بودجه، ضریب جینی ۴۰ درصدی، شیوع کرونا و نرخ بالای بیکاری شرایط ویژه ای را برای دولت ایجاد کرده و کار اداره کشور را سخت کرده است اما می‌توان به آینده امیدوار بود و با برنامه ریزی دقیق مشکلات کشور را کاهش داد.

نماینده مردم ایذه از نمایندگان خواست به کلیات وزرا و برنامه‌های دولت رأی مثبت دهند و گفت: وزرای پیشنهادی در فراکسیون مناطق محروم حضور یافتند و قول دادند به توسعه این مناطق توجه ویژه داشته باشند.