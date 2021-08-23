به آینده سینمای کودک و نوجوان امیدوارم/ کمی صبورتر باشیم

رقیه توکلی کارگردان و فیلم‌نامه‌نویس سینما درباره برگزاری جشنواره بین‌الملل فیلم‌های کودکان و نوجوانان و همچنین شرایط تولید و اکران فیلم در این ژانر به خبرنگار مهر گفت: من فکر می‌کنم برگزاری دوره پیشین جشنواره کودک یک تصمیم شجاعانه و به نوعی ادای دین به فیلم‌سازانی بود که در شرایط کرونایی و با تمام سختی‌ها، فیلم خود را ساخته بودند.

وی ادامه داد: در حالی که سینما روزهای خوبی را سپری نمی‌کند و شرایط سختی بر اقتصاد سینما حاکم شده است، جشنواره کودک به عنوان محلی برای دیده شدن و رسانه‌ای شدن تلاش‌های سازندگان آثار سینمایی در این حوزه دارای اهمیت است و به همین دلیل، این جشنواره توانسته است در سال‌های اخیر تاثیر مثبت و قابل‌توجهی در رشد سینمای کودک ایفا کند.

این کارگردان سینما با بیان اینکه همه ما می‌دانیم کودکان امروز آینده این کشور را خواهند ساخت، اظهار کرد: من فکر می‌کنم سینما یکی از مهمترین بسترها برای فرهنگ‌سازی و هدایت نسل جدید است که می‌تواند مانند یک بسته ارزشمند به کودکان و نوجوانان عرضه شود. این موضوع که در سینما بازگشت سرمایه اولویت دارد مهم و قابل درک است ولی در بخش سینمای کودک واقعاً هم نیاز به حمایت وجود دارد و هم اینکه از نظر من این حوزه نوعی سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود.

کارگردان فیلم سینمایی «مهران» تصریح کرد: خوشبختانه با اهمیتی که بنیاد سینمایی فارابی در این سال‌ها به سینمای کودک و نوجوان داد، شاهد رشد و تزریق امید به سینماگران این حوزه بودیم. همین موضوع که فیلم‌های کودک صاحب سرگروه برای اکران شدند، نشان می‌دهد تا چه میزان دغدغه این حوزه در بین مسئولان وجود داشته، سینمای کودک و نوجوان نسبت به بدنه سینما قطعاً از توان کمتری برای اکران و در اختیار گرفتن سالن‌های سینما برخوردار است ولی حمایت‌های انجام گرفته باعث شده تا دغدغه کمتری در این موارد برای سینماگران به وجود بیاید.

کارگردان فیلم «مادری» با اشاره به اینکه این شرایط سخت در سینما به اتمام خواهد رسید، افزود: من به آینده سینما مخصوصاً در حوزه کودک و نوجوان بسیار امیدوارم زیرا فکر می‌کنم با توجه به تلاش‌هایی که در این دوره صورت گرفت، جایگاه و اهمیت این ژانر تا حدودی برای همه تبیین شد. خوشبختانه با ورود سینماگران جدید به این حوزه، ما در آینده بسیار نزدیک می‌توانیم هم در جشنواره‌های داخلی و هم در مجامع خارجی موفقیت‌های بسیاری به دست بیاوریم.

توکلی در پایان عنوان کرد: وضعیت کرونا همه مشاغل از جمله سینما را تحت‌الشعاع خودش قرار داده و نوعی ناامیدی نسبت به آینده را به وجود آورده، اما نگاه من به آینده سینما در ایران بسیار روشن است و فقط باید کمی صبورتر باشیم. بسیاری از سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌ها در حوزه فرهنگ سریع جواب نمی‌دهد و باید صبور بود. امیدوارم راه و تفکری که در حوزه سینمای کودک و نوجوان شکل گرفته است، در آینده نیز ادامه پیدا کند.