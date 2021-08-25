به گزارش خبرنگار مهر، فرهنگسرای اندیشه مسابقه کتابخوانی «بصیرت حسینی» را با محوریت کتاب «زیباییهای عاشورا و سبک زندگی عاشورایی» برگزار میکند.
این مسابقه براساس کتاب «زیباییهای عاشورا و سبک زندگی عاشورایی» نوشته محمد رحمتی شهرضا است که در انتشارات جوانان موفق منتشر شده است.
کتاب «زیباییهای عاشورا و سبک زندگی عاشورایی» به ۴۰۰ نکته در حوزه قیام عاشورا میپردازد.
از عناوین این کتاب بطور اجمالی میتوان به زیباییهای وجود و زندگی امام حسین همچون مهرورزی پیامبر به امام حسین علیهالسلام، زیباییهای اعتقادی حماسه عاشورا و … اشاره کرد. مبحث دیگر زیباییهای اخلاقی قیام عاشورا است که در آن میتوان به وفاداری، عفاف و حجاب و بصیرت و مبارزه با نفس اشاره کرد و در فصل دیگر این کتاب به زیباییهای فرهنگ عزاداری، افشاگری ظلم ظالم و اجر معنوی عزاداری پرداخته میشود.
علاقهمندان برای شرکت در این مسابقه کتابخوانی میتوانند تا ۱۵ شهریور ماه با مراجعه به سایت فرهنگسرای اندیشه به آدرس andisheh.farhangsara فایل پیدیاف کتاب را به همراه سوالات مسابقه دریافت کرده و پاسخنامه را در قالب یک عدد ۱۰ رقمی به سامانه ۲۰۰۰۱۸۳۷۷ پیامک کنند.
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