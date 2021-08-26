به گزارش خبرگزاری مهر؛ مجید رنجبر، رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ در خصوص وضعیت ترافیکی صبحگاهی پایتخت در روز پنجشنبه ۴ شهریور ماه ۱۴۰۰ اظهار داشت: بار ترافیکی پایتخت امروز در تمام معابر اصلی و بزرگراهی روان گزارش میشود.
وی از رانندگان خواست از عجله و شتاب در رانندگی پرهیز نموده و با سرعت مجاز و مقرره و سرعتی که در تابلوها مشخص گردیده و یا حتی کمتر از آن در سطح معابر تردد نمایند.
رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ:
ترافیک در تمامی معابر پایتخت خلوت و روان است
رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ گفت: ترافیک تمامی معابر پایتخت را خلوت و روان است.
به گزارش خبرگزاری مهر؛ مجید رنجبر، رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ در خصوص وضعیت ترافیکی صبحگاهی پایتخت در روز پنجشنبه ۴ شهریور ماه ۱۴۰۰ اظهار داشت: بار ترافیکی پایتخت امروز در تمام معابر اصلی و بزرگراهی روان گزارش میشود.
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