ترافیک در تمامی معابر پایتخت خلوت و روان است

به گزارش خبرگزاری مهر؛ مجید رنجبر، رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ در خصوص وضعیت ترافیکی صبحگاهی پایتخت در روز پنج‌شنبه ۴ شهریور ماه ۱۴۰۰ اظهار داشت: بار ترافیکی پایتخت امروز در تمام معابر اصلی و بزرگراهی روان گزارش می‌شود.

وی از رانندگان خواست از عجله و شتاب در رانندگی پرهیز نموده و با سرعت مجاز و مقرره و سرعتی که در تابلوها مشخص گردیده و یا حتی کمتر از آن در سطح معابر تردد نمایند.