۱۵۱ واحد مسکونی کارکنان ارتش کرمانشاه افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاحیه ۱۵۱ واحد مسکونی ارتش جمهوری اسلامی ایران بعد از ظهر امروز در شهر کرمانشاه برگزار شد.

امیر سلیمان طاهری در مراسم افتتاحیه ۱۵۱ واحد مسکونی کارکنان ارتش در شهرک پردیس کرمانشاه، اظهار کرد: ارتش نسبت به خانه‌دار شدن کارکنانش تعهد دارد.

وی افزود: تلاش ارتش جمهوری اسلامی ایران برای خانه‌دار شدن کارکنانش تا پایان ۳۰ سال خدمت آن‌ها با کمترین هزینه است.

فرمانده ارشد نظامی ارتش در غرب کشور تصریح کرد: عملیات اجرایی احداث مجتمع‌های مسکونی ارتش از سال ۱۳۹۰ آغاز و تاکنون ۳۶ بلوک از پروژه مذکور افتتاح شده است.

طاهری افزود: پروژه احداث واحدهای مسکونی ارتش در شهر کرمانشاه در قالب ۴۴ بلوک در نظر گرفته شده که امروز ۲ بلوک آن افتتاح شد.