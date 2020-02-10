افتتاح ۵۶ واحد مسکونی مددجویان کمیته امداد در کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، ۵۶ واحد مسکونی مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) امروز با حضور فرمانده سپاه حضرت نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه و جمعی از مسئولان در روستای قزانچی افتتاح شد.

سردار بهمن ریحانی در حاشیه این افتتاح اظهار داشت: امسال با مشارکت کمیته امداد با احتساب این ۵۶ واحد توانستیم ۲۱۶ واحد را تکمیل و تحویل دهیم.

فرمانده سپاه حضرت نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه گفت: یکی از اقدامات ارزشمند سپاه در مناطق محروم و آسیب‌پذیر محرومیت زدایی است.

وی افزود: بر این اساس سپاه حضرت نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه طی سال‌های اخیر ۱۵۹ میلیارد تومان در پروژه‌های عمرانی از جمله ساخت خانه نیازمند، خانه عالم، مسجد، راه، آب و برق هزینه کرده است.

سردار ریحانی گفت: همچنین در پروژه‌های غیر عمرانی مثل تهیه و توزیع سبد معیشتی، لوازم التحریر برای مدارس روستایی و مناطق محروم و تهیه جهیزیه برای زوج‌های جوان تاکنون ۱۰۲ میلیارد تومان هزینه کرده است.

وی از ساخت ۱۰۳ واحد آسیب دیده در سیل فروردین ۹۸ توسط سپاه حضرت نبی اکرم (ص) خبر داد و گفت: البته بالغ بر همین تعداد تاکنون بازسازی و تعمیر کرده‌ایم.

فرمانده سپاه حضرت نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه بیان داشت: این خدمات جزو خدمات ارزشمندی است که سپاه پاسداران در مناطق محروم و آسیب‌دیده برای روستاها و افرادی که تحت پوشش کمیته امداد هستند با مشارکت کمیته امداد انجام داده است.