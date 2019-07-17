اجرای بیش از ۱۰۰۰ پروژه در منطقه اورامانات توسط قرارگاه نجف اشرف

به گزارش خبرنگار مهر، سردار بهمن ریحانی ظهر امروز چهارشنبه در آئین افتتاح ۶۰ واحد مسکونی مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کرمانشاه که با حضور فرمانده قرارگاه محرومیت‌زدایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برگزار شد، اظهار داشت امروزه افتخار همه مسئولان نظام جمهوری اسلامی ایران برداشتن قدمی برای مردم به ویژه مردم مناطق محروم به تأسی از امام علی علیه السلام که در راستای کمک به محرومان اقدامات زیادی انجام دادند، است.

وی افزود: امروز همه مسئولان استان کرمانشاه جمع شدند تا در خدمت به مردم مناطق محروم سهیم باشند که البته در همین راستا یکی از اولویت‌های سپاه محرومیت زدایی است.

فرمانده سپاه حضرت نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه گفت: تاکنون توانسته‌ایم بیش از ۹۴ میلیارد تومان در مناطق محروم استان جهت ساخت خانه عالم، خانه نیازمند، احداث قنات، ساخت مسجد، لوله کشی آب و تعبیه سرویس‌های بهداشتی هزینه کنیم.

این مسئول بیان داشت: همچنین قرارگاه نجف در منطقه اورامانات و مناطق امنیتی بیش از ۱۰۰۰ پروژه با صرف ۱۵ میلیارد تومان هزینه اجرا کرده است.

سردار ریحانی خاطرنشان کرد: علاوه بر قرارگاه محرومیت زدایی، قرارگاه پیشرفت و آبادانی نیز طی یکسال اخیر در سپاه حضرت نبی اکرم (ص) تشکیل شده و تا کنون ۱۰ میلیارد تومان برای ارائه خدمات به پنج دهستان محروم هزینه کرده است که بخشی از این اعتبارات از محل کمک‌های پاسداران و خیرین تأمین شده است.

وی عنوان کرد: همچنین درصدد احداث ۲۸۰ واحد مسکونی در اقصی نقاط استان به ویژه مناطق محروم و دور افتاده و صعب العبور تا پیش از فرا رسیدن فصل سرما هستیم.

سردار ریحانی از افتتاح ۷ واحد مسکونی در منطقه سرفیروزآباد به نمایندگی از ۶۰ واحد تکمیل شده خبر داد و گفت: مابقی واحدها نیز تا شهریور ماه به مرحله بهره‌برداری خواهند رسید.