تجلیل از ایتن هاوک و یان اسویراک در شب پایانی کارلووی واری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اکتولان مگزین، جایزه پرزیدنت جشنواره کارلووی واری در شب پایانی آن به ایتن هاوک بازیگر آمریکایی اهدا شد. وی که ۲ نامزدی اسکار برای بازیگری در کارنامه‌اش دارد ۲ باز نیز به عنوان فیلمنامه‌نویس نامزد اسکار شده است.

این بازیگر جمعه با ورود به این جشنواره با اقبال بسیار مخاطبان روبه رو شد. چنین استقبالی از جانی دپ دیگر مهمان جشنواره نیز به عمل آمد.

در مراسم دیشب همچنین یان اسویراک فیلمساز چک با دریافت جایزه پرزیدنت جشنواره تجلیل شد.

مسئولان جشنواره از ایتن هاوک به عنوان بازیگری که قابلیت تطبیق دادن خود را با هر نقشی دارد تجلیل کردند و حضور او در ژانرهای مختلف را ستودند. نقطه عطف بازیگری هاوک به فیلم «پیش از غروب» در سال ۱۹۹۵ به کارگردانی ریچارد لینک لیتر باز می‌گردد که پس از آن با فاصله ۹ سال به اتفاق ژولی دلپی در ۲ ادامه آن ظاهر شد. وی با لینک‌لیتر در ۸ فیلم همکاری کرده که فیلم تحسین شده «پسربچکی» از جمله آنهاست.

یان اسویراک نیز جایزه گوی بلورینش را از دست یرژی بارتوشکا بازیگر مطرح چک دریافت کرد. وی پیش از این سال ۱۹۹۵ گوی بلورین بهترین فیلم را برای «سوار» دریافت کرده بود. مسئولان جشنواره از این کارگردان به عنوان یکی از مهم‌ترین کارگردان‌های چک تجلیل کردند و از فیلم «کلیا» که وی برایش موفق به اسکار سال ۱۹۹۶ شد یاد کردند.

یان اسویراک از زمان اولین فیلم بلندش در سال ۱۹۹۱ با پدرش زدنک اسویراک که کارگردان، فیلمنامه‌نویس و بازیگر است همکاری کرده است.

امسال در روز افتتاحیه جشنواره نیز از مایکل کین بازیگر مطرح بریتانیایی با اهدای گوی بلورین افتخاری تجلیل شد.

دور بعدی جشنواره کارلووی واری از یکم تا ۹ جولای ۲۰۲۲ ۲ برگزار می‌شود و جشنواره به تاریخ معمول خود یعنی نیمه تابستان باز می‌گردد.