اشتغال ۷۰ زن سرپرست خانوار نظرآبادی توسط راهبر شغلی کمیته امداد

به گزارش خبرگزاری مهر، کاوه بکان با اشاره به اینکه یکی از مهمترین اهداف کمیته امداد برای حل مشکلات اشتغال محرومان اجرای طرح راهبران شغلی است گفت: با اجرای طرح راهبری شغلی کارآفرینان، طرحهای اشتغالزایی خود را به کمیته امداد پیشنهاد داده و پس از بررسی، با انعقاد تفاهمنامه در راستای توانمندسازی مددجویان و ایجاد اشتغال پایدار اقدام میکنند.
رئیس کمیته امداد نظرآباد بابیان اینکه تسهیلات اشتغالزایی بهصورت وام قرضالحسنه به مددجویان واگذار میشود، تصریح کرد: به مددجویان شرکتکننده در این طرح جهت تهیه مواد اولیه بین ۵ تا ۸ میلیون وام پرداختشده است
وی افزود: راهبر شغلی که آموزش این مددجویان را خود بر عهده داشته است محصولات تهیهشده را بهصورت تضمینی خریداری میکند.
رئیس کمیته امداد نظرآباد با اشاره به اینکه خیرین درزمینهٔ اشتغال نیز ورود پیداکردهاند گفت: یک خیر نظرآبادی ضمانت دریافت وام ۱۵ زن سرپرست خانواده که در ارائه ضامن به بانکهای طرف قرارداد مشکل داشتهاند، برعهدهگرفته است.
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