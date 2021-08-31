کورش هلاکوئی نائینی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در کشور هنوز پس از ۱۸ ماه، نتوانسته‌ایم از پس واریانت کلاسیک ووهان برآئیم، اظهار داشت: از این رو برای رخداد پیک‌های بعدی نیازی به شیوع واریانت‌های جدید کرونا نیست و با استمرار همین شیوه مدیریت مهار کرونا، باید انتظار رخداد پیک‌های بعدی را در استان‌ها و در نهایت کل کشور داشته باشیم.

وی ابراز داشت: بر اثر هر پیک جدید از بیماری کرونا، در کشور آسیب‌هایی مهلک تر می‌بینیم که غیر قابل جبران است.

استاد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران با بیان اینکه در پیک جاری کرونا هنوز مشخص نیست که در کشور دچار واریانت دلتا بوده‌ایم یا خیر، اضافه کرد: باید توجه داشت که در کشور مراکز خاص دیده وری در مرزها و فرودگاه‌های بین‌المللی برای تهیه نمونه و تشخیص واریانت‌های جدید ویروس کرونا وجود ندارد و برای این امر هزینه‌های زیادی لازم است و آنچه در زمینه شیوع واریانت‌های جدید اعلام می‌شود بیشتر در اندازه حدس و گمان است و در این رابطه مستندی منتشرنشده است.

لزوم تصحیح مدیریت کرونا در کشور

وی با بیان اینکه تا زمانی که مدیریت کرونا در کشور تصحیح نشود، شرایط خطر بروز و شیوع بیماری به همین گونه خواهد بود، ادامه داد: تا به امروز به نظر می‌رسد برنامه خاصی جز استراتژی ایمنی گله‌ای در کشور برای مهار کرونا وجود نداشته و همه محدودیت‌ها به صورت نمادین بوده است.

هلاکوئی نائینی با بیان اینکه در هر پیک افرادی مبتلا می‌شوند که دفعات قبل مبتلا نشده‌اند و این آگاهی را باید به این گروه از مردم داد که هدف ویروس در پیک‌های بعدی هستند، اضافه کرد: این ویروس معمولاً کشورهایی را درگیر خواهد کرد که زمینه بیشتری برای جولان دارد، باید توجه داشت که این ویروس شیوع یکپارچه در دنیا دارد و مخصوص ایران نیست.

روند نزولی شیوع کرونا در کشور

وی در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر اکثر استان‌ها رو به نزولی شدن بروز کرونا هستند، گفت: در این بین می‌توان گفت در سیستان و بلوستان پس از گذشت بیش از ۱۲۰ روز از تشدید اپیدمی ویروس کرونای جدید، به طور طبیعی شاهد قرار گرفتن در شاخه نزولی منحنی اپیدمی و اعلام به صفر رسیدن فوتی‌ها هستیم.

استاد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران با بیان اینکه استان‌هایی مانند اردبیل، البرز، بوشهر، سمنان، تهران، کرمان، گلستان، گیلان، فارس، سیستان و بلوچستان، سمنان، یزد، قم، کردستان، هرمزگان، گلستان، گیلان و مازندران روند نزولی شیوع کرونا را در حال حاضر سپری می‌کنند، ابراز داشت: در استان‌هایی هم مانند اصفهان خیزش موج جاری را شاهد بوده‌ایم که همچنان روند منحنی اپیدمی صعودی است وهنوز به قله موج نرسیده‌اند.

وی با بیان اینکه برخی از مسئولان اعتقاد دارند که به دلیل مداخلاتی مانند واکسیناسیون در سیستان و بلوچستان موفق به مهار اپیدمی کرونا شده‌ایم، ادامه داد: این در حالی است که به اعتقاد بنده این امر مستند نیست و صحت ندارد چرا که مداخلات به موقع انجام نشده است و اثر مهمی بر کاهش ابتلاء، مرگ و خسارات اقتصادی و اجتماعی نداشته است و علیرغم تلاش‌های بسیار زیاد و قابل تقدیر این شرایط نزولی پیش آمده در خصوص موارد بیماری و مرگ ناشی از شرایط طبیعی و ماهیت اپیدمی پیش رونده کرونا همانند سایر استان‌های گرفتار مانند هرمزگان و بوشهر بوده است که هم اکنون در شاخه نزولی قرار گرفته‌اند.

لزوم واکسیناسیون ۷۰ درصد از جمعیت هدف در ۵ ماه

هلاکوئی نائینی با بیان اینکه برای تأثیرگذاری مؤثر مداخلات باید اقدامات لازم برای مهار کرونا و پیشگیری از رخداد پیک بعدی در شاخه نزولی پیک بیماری و در فاصله دو موج انجام گیرد، ابراز داشت: باید توجه داشت در این زمینه مهم‌ترین اقدام مؤثر واکسیناسیون است و باید حداقل ۷۰ درصد از جمعیت در فاصله ۴ تا ۵ ماه از پیک جاری ایمن شوند.

وی افزود: استفاده از ماسک و فاصله گذاری اجتماعی، تست، جداسازی بیماران و قرنطینه موارد تماس یافته نیز بطور جدی مورد اقدام قرار گیرد و از سوی دیگر نیز ردیابی هوشمند افراد انجام شود؛ در حقیقت زمانی مداخلات ما مؤثر خواهند بود که موج و پیک بعدی رخ ندهد.

استاد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران با بیان اینکه باید در کشور لاک داون یعنی تعطیلی جدی در فروردین ۱۳۹۹ اجرا می‌شد، تصریح کرد: عدم اجرای این استراتژِی، جان هزاران نفر را گرفت و خسارات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زیادی را به بار آورد و باید از این پس تصمیمات درستی برای مهار کرونا، حفظ جان انسان‌ها و جلوگیری از خسارات وارده اتخاذ شود.