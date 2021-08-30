اتحادیه اروپا نام آمریکا را از مقاصد امن سفر حذف کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان بی سی، اتحادیه اروپا با صدور دستورالعملی به شرکت‌های هواپیمایی و مسافربری، آمریکا را از فهرست مقاصد امن سفر حذف کرد.

اتحادیه اروپا همزمان خواستار آن شده تا برای سفرهای ورودی از آمریکا محدودیت‌های بهداشتی مرتبط با جلوگیری از شیوع کرونا وضع و اعمال شود.

صدور این دستورالعمل‌ها با توجه به افزایش شیوع کرونا در آمریکا اعلام شده است.

آمریکا پیش تر در طول تابستان در فهرست کشورهای امن از نظر شیوع کرونا در اتحایه اروپا قرار گرفته بود و مسافرانی که از این کشور وارد اتحادیه اروپا می‌شدند، کمتر با محدودیت‌های کرونایی مواجه می‌شدند.

با این حال دستورالعمل اتحادیه اروپا به اعضای این اتحادیه درباره محدودیت‌های کرونایی سفرهای مرتبط با آمریکا الزام آور نیست.

براساس آخرین گزارش‌ها، طی هفته گذشته میانگین بستری شدن بیماران مبتلا به کرونا در آمریکا به بیش از ۱۰۰ هزار نفر رسیده است. این میانگین بیش از هر موج ابتلای قبلی به جز زمستان گذشته است که طی آن بیشتر آمریکایی‌ها واجد شرایط واکسیناسیون شده بودند.

هجوم مبتلایان به ویروس کرونا، باعث افزایش فشارها بر بیمارستان‌ها شده و پرسنل بیمارستان‌ها را نیز با فشار کاری زیادی مواجه شده‌اند. این در حالی است که میانگین قربانیان روزانه کرونا در آمریکا برای نخستین بار از ماه مارس گذشته (فروردین) به بیش از ۱۰۰۰ نفر رسیده است. در اواسط ژانویه گذشته میانگین تعداد بستری‌های کرونا در آمریکا تقریباً ۱۴۰ هزار نفر بوده است.