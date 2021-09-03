کمک ۴.۲ میلیاردی مردم چهارمحال و بختیاری در قالب پویش احسان حسینی

به گزارش خبرگزاری مهر، جاسم محمدی فارسانی با تقدیر از مشارکت مردم نیکوکار استان بیان کرد: از ابتدای ماه محرم تاکنون حدود ۱۰۲ هزار وعدهغذای گرم با هزینه دو میلیارد و ۹۶۰ میلیون تومان تهیه و با اولویت مناطق محروم و روستایی میان خانوادههای نیازمند تحت حمایت و غیر تحت در قالب پویش اطعام حسینی حمایت توزیعشده است.
وی افزود: پویش «اطعام حسینی» در قالب تهیه، طبخ و توزیع غذای گرم و «احسان حسینی» در قالب تهیه، بستهبندی و توزیع بستههای معیشتی و بهداشتی میان نیازمندان با مشارکت هیئتهای عزاداری، حسینیهها، مساجد، دفاتر ائمه جماعات، مؤسسات خیریه و کمکهای مردم نیکوکار استان اجرا میشود.
مدیرکل کمیته امداد چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه ۶۲ آشپزخانه اطعام حسینی با حضور ۶۹۵ نفر فعال هستند ادامه داد: در این ایام تمامی مراحل تهیه مواد غذایی، پخت و توزیع با رعایت پروتکلهای بهداشتی و فاصله اجتماعی انجامشده است.
محمدی تعداد بستههای مواد غذایی توزیعشده میان خانوادههای نیازمند را هفت هزار و ۱۴۴ بسته عنوان و اضافه کرد: میزان کمکهای نقدی و غیر نقدی مردم نیکوکار استان تاکنون به چهار میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان رسیده است.
وی با اشاره به روشهای مشارکت در این پویش گفت: مردم نیکوکار استان میتوانند نذورات خود را با شمارهگیری کد دستوری #۰۳۸*۸۸۷۷* و یا با شماره کارتبانکی ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۳۰۴۱۲ نزد بانک ملی به دست نیازمندان برسانند.
مدیرکل کمیته امداد چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: کمیته امداد در سراسر استان و مراکز نیکوکاری نیز آماده دریافت کمکهای مردمی هستند.
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