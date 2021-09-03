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۱۲ شهریور ۱۴۰۰، ۱۳:۱۳

مدیرکل کمیته امداد چهارمحال و بختیاری اعلام کرد؛

کمک ۴.۲ میلیاردی مردم چهارمحال و بختیاری در قالب پویش احسان حسینی

کمک ۴.۲ میلیاردی مردم چهارمحال و بختیاری در قالب پویش احسان حسینی

شهرکرد- مدیرکل کمیته امداد چهارمحال و بختیاری از کمک ۴.۲ میلیاردی مردم این استان در قالب پویش احسان حسینی به نیازمندان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جاسم محمدی فارسانی با تقدیر از مشارکت مردم نیکوکار استان بیان کرد: از ابتدای ماه محرم تاکنون حدود ۱۰۲ هزار وعده‌غذای گرم با هزینه دو میلیارد و ۹۶۰ میلیون تومان تهیه و با اولویت مناطق محروم و روستایی میان خانواده‌های نیازمند تحت حمایت و غیر تحت در قالب پویش اطعام حسینی حمایت توزیع‌شده است.

وی افزود: پویش «اطعام حسینی» در قالب تهیه، طبخ و توزیع غذای گرم و «احسان حسینی» در قالب تهیه، بسته‌بندی و توزیع بسته‌های معیشتی و بهداشتی میان نیازمندان با مشارکت هیئت‌های عزاداری، حسینیه‌ها، مساجد، دفاتر ائمه جماعات، مؤسسات خیریه و کمک‌های مردم نیکوکار استان اجرا می‌شود.

مدیرکل کمیته امداد چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه ۶۲ آشپزخانه اطعام حسینی با حضور ۶۹۵ نفر فعال هستند ادامه داد: در این ایام تمامی مراحل تهیه مواد غذایی، پخت و توزیع با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و فاصله اجتماعی انجام‌شده است.

محمدی تعداد بسته‌های مواد غذایی توزیع‌شده میان خانواده‌های نیازمند را هفت هزار و ۱۴۴ بسته عنوان و اضافه کرد: میزان کمک‌های نقدی و غیر نقدی مردم نیکوکار استان تاکنون به چهار میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان رسیده است.

وی با اشاره به روش‌های مشارکت در این پویش گفت: مردم نیکوکار استان می‌توانند نذورات خود را با شماره‌گیری کد دستوری #۰۳۸*۸۸۷۷* و یا با شماره کارت‌بانکی ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۳۰۴۱۲ نزد بانک ملی به دست نیازمندان برسانند.

مدیرکل کمیته امداد چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: کمیته امداد در سراسر استان و مراکز نیکوکاری نیز آماده دریافت کمک‌های مردمی هستند.

کد مطلب 5295801

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    نظرات

    • خداقوت بده IR ۰۹:۱۸ - ۱۴۰۰/۰۶/۱۳
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      کاش همیشه بفکر هم باشیم .خدا برای همه دست اندرکاران این طرح‌خوش وخیر بخواد

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