۲۴ شهرستان استان فارس در وضعیت قرمز کرونایی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، در تازهترین رنگبندی کرونایی استان فارس، ۲۴ شهرستان استان فارس در وضعیت قرمز و ۱۲ شهرستان در وضعیت نارنجی قرار دارند.
همچنین شهرستانهای خنج، سروستان، فراشبند، کازرون، کوار، لارستان و لامرد از وضعیت قرمز خارج شده و در وضعیت نارنجی قرار گرفتند.
شهرستانهای شیراز، آباده، ارسنجان، استهبان، سپیدان، فسا، مرودشت، جهرم، خفر، داراب، زرین دشت، کوهچنار، گراش،، زرقان، ارسنجان، پاسارگاد، بیضا، سرچهان، نیریز، ممسنی، فیروزآباد، قیر و کارزین، خرامه و بختگان شهرستانهای قرمز استان هستند.
اقلید، سروستان، مُهر، بوانات، رستم، کوار، خنج، فراشبند، لارستان، کازرون، لامرد و سروستان نیز در وضعیت نارنجی قرار دارند.
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