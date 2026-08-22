به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام ملکی روز شنبه با همراهی اعضای هیئت مدیره و معاون فنی مهندسی شرکت مادر تخصصی و مدیرعامل، اعضای هیئت‌مدیره و مدیران شرکت عمران شهر جدید سهند، از پروژه‌های در حال اجرا و آماده افتتاح شهرجدیدسهند، بازدید کرد.

وی گفت: سهند، سبک زیبا و مخصوص خود را در ساخت‌وساز، به‌ویژه احداث واحدهای نهضت ملی مسکن، دنبال کرده است و از شهرهای شاخص در اجرای پروژه‌های مسکن ملی بوده و نحوه تعریف فضاهای معماری پروژه‌ها شایسته تحسین است و می‌تواند الگویی برای سایر شهرها باشد.

وی، سهند را پیشقدم در اجرای طرح مسکن استیجاری در بین شهرهای جدید کشور عنوان کرد و افزود: بخش قابل توجهی از واحدهای تعیین‌شده به کابینت و نصبیات کامل مجهز شده و تکمیل سایر موارد نیز با سرعت در حال انجام است.

معاون وزیر، طرح مسکن استیجاری را از برنامه‌های اولویت‌دار وزیر راه و شهرسازی دانست و تأکید کرد: این طرح فرصتی ویژه برای زوج‌های جوان است و با جدیت پیگیری می‌شود.

وی، تسهیلات ۴۰۰ میلیون تومانی برای دهک‌های ۱ تا ۴ در قالب تهاتر اراضی را اقدامی مؤثر برای تسویه با سازندگان و حمایت از پروژه‌ها برشمرد و از پیگیری تزریق تسهیلات بانک ملی برای رفع موانع مالی خبر داد.

در این بازدید چند ساعته روند اجرای ده‌ها پروژه به دقت بررسی و چالش‌ها و راهکارهای موردنیاز جهت تسریع در روند اجرا، جمع‌بندی شد.