حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به یک خودرو در ریف دمشق

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار تلویزیون سوریه اعلام کرد که پهپاد اسرائیلی ظهر امروز یک خودرو را در جاده مواصلاتی میان مزرعه بیت جن و شهرک بیت جن درریف دمشق هدف قرار داده است.

طبق این گزارش، راننده این خودرو بر اثر این حمله زخمی و به بیمارستانی در این منطقه منتقل شده است.

تا این لحظه جزئیاتی درباره هویت فرد مورد هدف منتشر نشده است.

از سوی دیگر ارتش اسرائیل مدعی شد: نیروهای ارتش اسرائیل به «یک تروریست» که تهدیدی مستقیم برای اسرائیل بود، شلیک کردند.فرد مورد هدف در بیت جن سوریه در حال برنامه ریزی برای انجام عملیات علیه اسرائیل بود. این فرد قصد داشت با انفجار یک بمب دست ساز در جنوب سوریه، یک عملیات انجام دهد.

این در حالی است که نظامیان اسرائیلی روزانه به جنوب سوریه یورش می برند و در جریان این حملات، ایست‌های بازرسی موقت برپا کرده، غیرنظامیان و وسایل نقلیه را بازرسی و به خانه‌ها حمله می‌کنند. آنها تعدادی از ساکنان را بازداشت و همچنین زمین‌ها را با بولدوزر تخریب می‌کنند، در چندین مکان پایگاه‌های نظامی و دوربین‌های نظارتی نصب کرده و همچنین هر از گاهی با پهپاد و توپخانه مناطقی را هدف حمله قرار می دهند.

پیش از این برخی منابع به خودداری دمشق از رویارویی با تل آویو اشاره کردند.

به گفته این منابع، سوریه با احتیاط با تحرکات رژیم صهیونیستی برخورد می‌کند و می‌کوشد که از هرگونه تشدید تنش که می‌تواند به تل آویو بهانه‌ای برای گسترش عملیات نظامی‌اش در داخل سوریه بدهد، جلوگیری کند.

این منابع اعلام کردند: دمشق بر این باور است که بنیامین نتانیاهو در تلاش است که سوریه را به درگیری‌ای که برای آن آماده نیست، بکشاند. سوریه پس از سال‌ها درگیری و ویرانی منابع لازم برای ورود به جنگ جدید را ندارد.

به گفته این منابع، دمشق از نزدیک تحولات را زیر نظر دارد و به تماس‌های منظم با آمریکا و فرانسه ادامه می‌دهد و در تلاش برای کاهش شدت تنش، تحولات اوضاع میدانی را به این کشورها منتقل می‌کند.