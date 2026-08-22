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۳۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۳۴

کلنگ خوابگاه دانشگاه سمنان بر زمین خورد

کلنگ خوابگاه دانشگاه سمنان بر زمین خورد

سمنان- مراسم کلنگ زنی خوابگاه دانشگاه سمنان در نخستین روز هفته دولت با حضور وزیر علوم تحقیقات و فناوری دولت چهاردهم برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، عملیات اجرایی خوابگاه ۵۲۰ نفری خواهران دانشگاه سمنان ظهر شنبه در نخستین روز از هفته دولت سال ۱۴۰۵ با حضور وزیر علوم دولت چهاردهم آغاز شد.

این خوابگاه در پردیس شماره یک دانشگاه سمنان و برای دانشجویان دختر ساخته خواهد شد.

توسعه فضاهای اقامتی دانشجویان دانشگاه سمنان از سوی مسئولان، هدف از اجرای این طرح عمرانی اعلام شده است.

مسعود نصیری زرندی رئیس دانشگاه سمنان در این مراسم اعلام کرد: این خوابگاه ظرفیت اسکان ۵۲۰ دانشجوی دختر دانشگاه سمنان را خواهد داشت

نصیری با بیان اینکه چهار هزار و ۱۵۰ مترمربع زیربنای این خوابگاه است، تاکید کرد: این طرح سه طبقه احداث خواهد شد.

وی افزود: خوابگاه ۵۲۰ نفری خواهران دانشگاه سمنان در پردیس یک این دانشگاه و در زمینی به مساحت یک هزار و ۸۰۰ مترمربع احداث می شود.

کد مطلب 6923923

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