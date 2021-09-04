رشد شاخص کل، ربطی به عملکرد مدیران بورس ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، محمد علی دهقانی دهنوی در گردهمایی میز صنعت سبدگردان بازار سرمایه افزود: مثبت شدن بازار سرمایه، ربطی به عملکرد خوب ما مدیران بازار سرمایه ندارد و نباید ما آن را جزو افتخارات خود اعلام کنیم.

وی با اعلام اینکه مثبت و منفی شدن شاخص کل، تابعی از شاخص‌های و تغییرات اقتصادی کلی است، گفت: بالا رفتن شاخص را جزؤ افتخارات خود نباید اعلام کنیم.

رئیس سازمان بورس با اشاره به برخی مشکلات سال گذشته سهامداران بازار بورس، افزود: با صراحت اعلام می‌کنم افراد بدون تخصص نباید به صورت مستقیم وارد بازار سرمایه شوند و اگر هم وارد شدند باید تبعات و ریسک‌های احتمالی آن را بپذیرند.

وی همچنین گفت: ورود به بازار سرمایه در روش غیر مستقیم هم احتمال ریسک و زیان دارد، اما به اندازه روش مستقیم نیست.

دهنوی در ادامه افزود: سبد گردان‌ها باید خدمات مدیریت ثروت به مردم بدهند و راهنمایی کنند که چگونه اقدام و سرمایه گذاری کنند.

رئیس سازمان بورس یکی از مشکلات بازار سرمایه در سال گذشته را ورود افراد غیر مطلع به بازار سرمایه خواند و گفت: برخی کارمندان در ساعت اداری بجای انجام وظیفه، مدام بازار و شاخص بورس را چک می‌کردند که این خیلی نامطلوب است و باید تا حد ممکن از آن جلوگیری کرد.

وی یکی دیگر از چالش‌های بازار سرمایه را همین اعلام حدود ۵۰ مشکل و دغدغه در گردهمایی امروز خواند وگفت: این میزان از مشکلات و نگرانی مدیران سبد گردان‌ها باز بورس نامطلوب است و باید حل شود.

دهنوی اضافه کرد: رساندن ۴۰ سبد گردان به ۵۰ سبد گردان، کافی نیست و باید تعداد سبد گردان‌ها به ۴۰۰ سبد گردان برسانیم، اما در عین حال باید قوانین را رعایت کنیم و منافع سرمایه گذاران را در نظر گرفت.