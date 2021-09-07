فرج اله فصیحی رامندی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه پیش‌ازاین قرار بود تا ۱۵ شهریور منتخب شورای شهر برای شهرداری قزوین به استانداری معرفی شود، اظهار کرد: با هماهنگی که با استاندار صورت گرفته این ضرب‌الاجل لغو شد.

وی افزود: با هماهنگی صورت گرفته و لغو این تاریخ، عجله‌ای برای تعیین شهردار نیست و سعی می‌کنیم با مطالعه و دقت بیشتری در روزهای آینده شهردار را از میان ۴ گزینه نهایی تعیین کنیم.

رئیس شورای اسلامی شهر قزوین تأکید کرد: در حال حاضر هیچ‌کدام از ۴ گزینه شهرداری حذف نشده‌اند و مطالعه و بررسی هر ۴ گزینه در حال انجام است تا اتفاق خوبی برای شهر رقم بخورد.

وی با اشاره به ایجاد برخی مشکلات و شایعات در رابطه با تعدادی از کاندیداها عنوان کرد: مسائلی در رابطه با برخی کاندیداهای نهایی مطرح شده اما در انتخاب شورا تأثیری نخواهد داشت و شورا سعی خواهد کرد با بررسی دقیق شهردار قزوین را تعیین و معرفی نماید.

رامندی خاطرنشان کرد: مسائلی که در رابطه با شانس بیشتر برخی کاندیداها و کمرنگ شدن برخی دیگر در فضای مجازی مطرح می‌شود نیز صحت نداشته و هر ۴ کاندیدا در حال حاضر دارای شانس برابری در میان اعضا شورا هستند.

وی در پایان یادآور شد: امیدواریم با بررسی‌های صورت گرفته دقیق توسط اعضای شورای اسلامی شهر، در روزهای آینده انتخاب مناسبی را داشته باشیم.