سید مهدی کاظمی سرپرست شهرداری قزوین شد

به گزارش خبرنگار مهر، با رأی اعضای شورای اسلامی شهر قزوین، صبح پنجشنبه در جلسه شورای اسلامی شهر قزوین، سیدمهدی کاظمی به عنوان سرپرست شهرداری قزوین منصوب شد.

سید مهدی کاظمی که معاونت سرمایه‌گذاری شهرداری قزوین را در کارنامه خود دارد با ۹ رأی به عنوان سرپرست شهرداری قزوین منصوب شد.

گفتنی است پیش از این سیاوش طاهرخانی مسئولیت شهرداری قزوین را بر عهده داشت.

فرج اله فصیحی رامندی رئیس شورای شهر قزوین در این جلسه با بیان اینکه گزینه‌های متعددی در این راستا بررسی شده است، عنوان کرد: گزینه‌های بومی و غیر بومی نیز برای شهرداری قزوین در حال بررسی است تا بهترین شهردار برای شهر انتخاب شود.