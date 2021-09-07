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۱۶ شهریور ۱۴۰۰، ۱۴:۴۳

در سالروز شهادت حضرت رقیه(س) صورت می‌پذیرد؛

مرثیه خوانی دو مداح ایرانی در حرم مطهر ریحانه الحسین(س)

مرثیه خوانی دو مداح ایرانی در حرم مطهر ریحانه الحسین(س)

همزمان با سالروز شهادت سه ساله کربلا حضرت رقیه (س) محمدرضا طاهری و مهدی رسولی در حرم مطهر ریحانه الحسین(ع) به مرثیه خوانی خواهند پرداخت.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با فرا رسیدن سالروز شهادت حضرت رقیه (ع) مراسم عزاداری دردانه اباعبدالله الحسین (ع) در حرم مطهر سه ساله کربلا برگزار می‌شود.

بر اساس این گزارش، این مراسم با سخنرانی حجت الاسلام سیدحسین آقامیری و با مرثیه خوانی مهدی رسولی و محمدرضا طاهری برگزار خواهد شد.

یاد آور می‌شود این مراسم از پنج‌شنبه دوم صفر همزمان با ۱۸ شهریورماه همزمان با فرا رسیدن سالروز شهادت حضرت رقیه (ع) مراسم عزاداری دردانه اباعبدالله الحسین (ع) در حرم مطهر سه ساله کربلا برگزار می‌شود. آغاز و تا ۲۲ شهریورماه ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 5299041
فاطمه علی آبادی

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