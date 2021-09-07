مرثیه خوانی دو مداح ایرانی در حرم مطهر ریحانه الحسین(س)

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با فرا رسیدن سالروز شهادت حضرت رقیه (ع) مراسم عزاداری دردانه اباعبدالله الحسین (ع) در حرم مطهر سه ساله کربلا برگزار می‌شود.

بر اساس این گزارش، این مراسم با سخنرانی حجت الاسلام سیدحسین آقامیری و با مرثیه خوانی مهدی رسولی و محمدرضا طاهری برگزار خواهد شد.

یاد آور می‌شود این مراسم از پنج‌شنبه دوم صفر همزمان با ۱۸ شهریورماه همزمان با فرا رسیدن سالروز شهادت حضرت رقیه (ع) مراسم عزاداری دردانه اباعبدالله الحسین (ع) در حرم مطهر سه ساله کربلا برگزار می‌شود. آغاز و تا ۲۲ شهریورماه ادامه خواهد داشت.