اولین کارگاه صنایع دستی هلال احمر در شهرستان بیرجند راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا رضایی صبح سه شنبه در حاشیه مراسم افتتاحیه کارگاه توبافی حاجی آباد شهرستان بیرجند گفت: با توجه به اینکه سال جاری به سال پشتیبانی ها، تولید و رفع موانع نامگذاری شده است، جمعیت هلال احمر در همین راستا خدمات بشر دوستانه ای در جهت کمک به اقتصاد خانوارها ارائه می دهد.

وی با بیان اینکه متاسفانه یکی از معضلات امروز بیکاری و مشکلات اقتصادی خصوصاً در روستاها است، افزود: صنایع دستی می تواند به توان افزایی و معیشت مردم کمک شایانی کند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی با اشاره به اینکه صنایع دستی علاوه بر اقتصاد، به احیای فرهنگ نیز کمک بسزایی می‌کند، گفت: به همت اعضای جمعیت هلال احمر اولین کارگاه صنایع دستی توبافی در حاجی آباد شهرستان بیرجند نیز راه اندازی شده است.

وی با بیان اینکه تعداد هشت دستگاه تو بافی در این کارگاه فعال است، عنوان کرد: تا کنون ۳۰ نفر در این کارگاه آموزش های لازم را به صورت کاملاً رایگان دریافت کرده اند.

رضایی با اشاره به اینکه تامین مواد اولیه و آموزش در این کارگاه کاملاً رایگان است و تمام تولیدات توسط اتحادیه صنایع دستی خریداری می شود، افزود: صادرات صنایع دستی علاوه بر ارز آوری، صادرات فرهنگ و تمدن ایرانی را به دنبال دارد.

وی با بیان اینکه در مجموع تا کنون مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان جهت راه اندازی این کارگاه هزینه شده است، بیان کرد: پیش از این دو کارگاه صنایع دستی در شهرستان های سربیشه و نبهندان نیز راه اندازی شده اند.