سی و ششمین دوره شب شعر عاشورا به طور مجازی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد شب شعر عاشورا، با اشاره به برنامه‌ریزی برای برگزاری سی و ششمین دوره از این رویداد فرهنگی، هنری و مذهبی، تاکید کرده است که با توجه به وضعیت همه گیری بیماری کرونا و با هدف پرهیز از تجمعی که منجر به تشدید وضعیت شیوع این بیماری شود، تصمیم به برگزاری این رویداد با استفاده از بستر فضای مجازی گرفته شده است.

متن بیانیه ستاد برگزاری شب شعر عاشورا بدین شرح است؛

" چه کسی گمان می‌برد سالی که قرار است از حسرت زدگان عاشورا سخن بگوییم خود حسرت به دل بمانیم از بابت دیدار یاران عاشورایی و سخن سرایان حسینی. آنان که سالی صبوری پیشه می‌کنند و دلشان را به ضریح خورشیدی اهل بیت نور گره می‌زنند تا بین عاشورا و اربعین، مبدا سال معرفتی شأن برسد و در ساحت بلند کلمات قدم و قلم بزنند و عاشقی پیشه کنند به قدر دو شب و یک روز همدلی و هم نفسی در شیراز شاهچراغ، شیراز سومین حرم اهل بیت و شیراز شب شعر عاشورا که اگر روزگاری در این شهر شیخ اجل خود را گره بسته دست و دامان معصوم حضرت مرتضی می‌دانست به حکم شفاعت و اگر در زمانه‌ای لسان الغیب پاداش قدم زدن صادقانه در مسیر خاندان نور را بدرقه راه شدن همت شحنه نجف می‌دانست امروز نیز شاعران حقیقت سرا، در زیر آسمان شهر راز از حسین می‌گویند که حقیقت تام و تمام عاشقی و پاکبازی است در مقام رضا! امسال در حالی به موسم برگزاری سالانه شب شعر عاشورا نزدیک می‌شویم که مردم حقیقت دوست این مرز و بوم روزهای سختی را می‌گذرانند.

خانواده‌های بسیاری عزادارند و کادر محترم درمان با سویه های جدید و جهش‌های دلهره آسای ویروس منحوس کرونا دست به گریبانند. … باری در این وضعیت، دوستان شما در ستاد برگزاری شب شعر عاشورا، در برزخی سنگین گرفتار مانده‌اند، همه مقدمات برگزاری سی و ششمین دوره فراهم است تا لااقل همچون سال گذشته حتی به اندازه‌ای مختصر و مفید، در فضای باز، این مراسم را برگزار کنیم. اما آنانکه با ملزومات برگزاری برنامه‌ای در این سطح آشنا هستند می‌دانند چنین رویدادی تنها در زمان کوتاه دو سه ساعته برگزاری مراسم خلاصه نمی‌شود و برگزاری شایسته آن، مرهون حضور جمع ارجمندی از نخبگان و فعالان ادب و هنر اهل بیتی در پشت صحنه و اقامتی دو سه روزه در شیراز است.

اتفاقی که ممکن است سلامت این عزیزان را به خطر اندازد، احتمالی که وقوع آن، شایسته تدبیر مجموعه‌ای اهل بیتی و فرهنگ مدار که از پاس داشتن زحمات تلاشگران جهاد سلامت سخن می‌گوید، نیست. در این میان، معتقدیم پاس داشتن زحمات کادر محترم درمان، تنها یک شعار نیست، بلکه بایستی در عمل و با تصمیمات سخت، این احترام اثبات شود. مهمتر از آن این است که جمع شعرا، ادیبان، صاحب نظران و میهمانان شب شعر عاشورا، گنجینه و سرمایه‌های عظیم نیروی انسانی در حوزه فرهنگ اهل بیتی هستند که هیچکس حق ندارد به هر دلیلی وجود ارزشمند آنان را به خطر اندازد.

به این ترتیب، با استعانت از حضرت حق و توسل به حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها از محضر همه پیرغلامان ادب دوستان و جامعه ارجمند مخاطبان قدیمی ترین و مستمر ترین حرکت غیردولتی و هیئتی ادبیات عاشورایی اجازه می‌خواهیم تا با هدف حفظ سلامت سرمایه‌های گرانمایه عاشورایی و به احترام کادر ارجمند درمان و پزشکان و پرستاران ایثارگر ایرانی، اعلام کنیم ان شاءالله سی و ششمین دوره شب شعر عاشورا به صورتی متفاوت در فضای مجازی برگزار خواهد شد تا در تبرک ساحت فضای مجازی به حقیقت نام نورانی امام عاشورا، حسینیه‌ای بنا کنیم فراتر از مرزهای مکان و بر بام آسمانی اش به آفتاب نام خون خدا، سلامی همیشگی دهیم.

در این میان خدای حسین را به مظلومیت او سوگند می‌دهیم که شر این ویروس منحوس را از سر همه بشریت کم کند و دعا می‌کنیم یاری کند تا عزم مسئولین در امر اجرای کامل واکسیناسیون عمومی در ماه‌های پیش رو محقق شود بدان امید که به یاری حضرت حق تبارک و تعالی، خیمه عزای سالار شهیدان و اهل بیت و اصحاب ایشان، در سال‌های آینده به روال همیشه، در شیراز جنت طراز برپا باشد."