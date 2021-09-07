به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران با پیروزی سه بر صفر مقابل تیم ملی فوتبال عراق با اقتدار در پایان هفته دوم انتخابی نهایی جام جهانی در صدر گروه A با ۶ امتیاز قرار گرفت.

بردی که ملی‌پوشان ایران را بار دیگر مقابل رقیب سنتی خود به برتری رساند. تیم ملی فوتبال ایران در حالی حدود سه ماه پیش نیز توانسته بود عراق را در دور مقدماتی این رقابت‌ها شکست دهد که دراگان اسکوچیچ را روی نیمکت داشت.

حالا سرمربی تیم ملی ایران در نهمین تجربه مربیگری خود به رکورد صد درصد پیروزی رسید تا در کنار مرحوم محمد رنجبر که او هم ۹ بازی متوالی با تیم ملی ایران به پیروزی رسید قرار بگیرد.

بردهایی که یکی پس از دیگری با تفکرات مربی کروات برای ایران رقم خورد تا ملی‌پوشان ایران امیدوارتر از همیشه برای رسیدن به جام جهانی ۲۰۲۲ قطر گام بردارد.