رئیس دانشگاه صنعتی امیر کبیر برضرورت حفظ حرمت محیط دانشگاه تاکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، عباس سروش در مراسم رونمایی از کتاب «خرده روایت‌ها» ضمن قدردانی از دانشجویانی که در تدوین این اثر مشارکت داشته‌اند و همچنین جهاد دانشگاهی برای فراهم کردن زمینه انتشار آن، اظهار کرد: ارزش این اقدام به‌ویژه از آن جهت است که دانشجویان خود پیش‌قدم شده‌اند تا روایت‌ها را گردآوری و ثبت کنند.

وی با اشاره به تجربه دوران جنگ تحمیلی افزود: حدود ۴۰ سال پیش نیز، هنگامی که دانشجویان و اعضای دانشگاه به شهادت می‌رسیدند، دیگران به فکر جمع‌آوری وصیت‌نامه‌ها، عکس‌های یادگاری و روایت‌های دوستان و خانواده‌های آنان می‌افتادند. در دانشگاه صنعتی امیرکبیر نیز مجموعه‌ای از این آثار و روایت‌ها گردآوری شده بود که امیدوارم همچنان امکان دسترسی به آن‌ها فراهم باشد.

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر با اشاره به اهمیت حفظ آثار و خاطرات شهدا، بر ضرورت توجه به میراث فرهنگی و فکری دانشگاه تأکید کرد و گفت: ثبت این خاطرات، فرصتی برای زنده نگه داشتن یاد کسانی است که بخشی از زندگی خود را در مسیر دفاع از کشور و آرمان‌هایشان گذاشتند.

سروش همچنین با تسلیت به خانواده‌های شهدای حاضر در مراسم، از جمله خانواده شهید شریفی و شهید ناظر، اظهار کرد: نصیحت کردن کسانی که عزیزانشان را از دست داده‌اند و دعوت آن‌ها به صبر، کار ساده‌ای است؛ اما درک واقعی این مصیبت‌ها نیازمند شنیدن روایت کسانی است که آن را تجربه کرده‌اند. باید به سراغ این افراد رفت و از تجربه‌هایشان شنید، نه اینکه صرفاً به شنیده‌های دیگران اکتفا کرد.

وی با بیان اینکه دانشگاه صنعتی امیرکبیر در دوران جنگ تحمیلی بیش از ۹۰ شهید تقدیم کرده است، افزود: در جنگ ۱۲روزه نیز شش نفر از فارغ‌التحصیلان این دانشگاه به شهادت رسیدند. همچنین در جنگ رمضان، دو دانشجوی دانشگاه و هفت نفر از فارغ‌التحصیلان آن به شهادت رسیدند.

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر با اشاره به مسئولیت دانشگاه‌ها در تربیت نیروی انسانی گفت: یکی از وظایف راهبردی دانشگاه، کمک به پرورش افرادی است که ارتباط و علاقه خود را با مردم، کشور و سرزمینشان حفظ کنند و آن را تقویت کنند.

ضرورت تقویت ارتباط دانشجویان با جهاد دانشگاهی

سروش با اشاره به سابقه شکل‌گیری جهاد دانشگاهی و نقش دانشجویان در سال‌های نخست فعالیت آن، بر ضرورت تداوم این ارتباط تأکید کرد و گفت: امیدوارم در ادامه نیز سهم و نقش دانشجویان در فعالیت‌های جهاد دانشگاهی پررنگ باشد و زمینه مشارکت بیشتر آنان در این مجموعه فراهم شود.

وی در ادامه، تجربه جنگ ۱۲روزه و تحولات ۱۸ ماه گذشته را فرصتی برای شناخت بهتر واقعیت‌ها توصیف کرد و گفت: این دوره را می‌توان به یک دوره فشرده آموزشی تشبیه کرد؛ دوره‌ای که در آن بسیاری از موضوعاتی که پیش‌تر در کتاب‌ها خوانده بودیم یا درباره آن‌ها شنیده بودیم، به‌صورت عینی پیش روی ما قرار گرفت.

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر افزود: در این مدت، واقعیت‌هایی را با تمام وجود تجربه کردیم که شاید اگر صرفاً در کتاب‌ها می‌خواندیم، در فیلم‌ها می‌دیدیم یا از زبان دیگران می‌شنیدیم، به این اندازه برایمان ملموس و باورپذیر نبود. باید از این تجربه در گفت‌وگوها، کتاب‌ها، روایت‌ها و مهم‌تر از همه، در عمل استفاده کنیم.

وی با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از فرصت‌های ایجادشده در این دوره، اظهار کرد: یکی از اولویت‌های ما باید کاهش فاصله با افرادی باشد که به کشور و جامعه خود علاقه‌مندند، اما ممکن است در برخی موضوعات با ما فاصله داشته باشند یا تردیدهایی داشته باشند. باید به شناخت بهتر این افراد و تقویت ارتباط با آنان کمک کنیم.

سروش با بیان اینکه گسترش دایره ارتباطات اجتماعی باید یکی از اولویت‌های دانشگاه و جامعه باشد، گفت: هر اقدام و رفتاری که به نزدیک‌تر شدن افراد به یکدیگر و تقویت پیوندهای اجتماعی کمک کند، ارزشمند است و باید از آن حمایت کرد.

سرمایه اصلی کشور، نیروی انسانی آن است

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر با تأکید بر اهمیت نیروی انسانی در توسعه کشور اظهار کرد: سرمایه اصلی ما، خود ما هستیم. منابعی مانند نفت، موقعیت ژئوپلیتیکی و انرژی هسته‌ای زمانی می‌توانند ارزش‌آفرین باشند که نیروی انسانی توانمند برای استفاده از آن‌ها وجود داشته باشد.

وی با اشاره به مسئولیت اجتماعی مدیران و استادان دانشگاه گفت: مسئولیت ما صرفاً به انجام وظایف اداری محدود نمی‌شود؛ بلکه باید نسبت به جامعه و آنچه در آن می‌گذرد، احساس تعهد داشته باشیم. این مسئولیت‌پذیری در دانشگاه صنعتی امیرکبیر نیز سابقه دارد و باید آن را حفظ کنیم.

سروش در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تجربه دوران دانشجویی‌اش پیش از انقلاب، به تغییر رفتار برخی دانشجویان در محیط دانشگاه اشاره کرد و گفت: آنچه در خاطرم مانده، این است که در آن دوره، بسیاری از دانشجویان بدون نیاز به اجبار و برخوردهای قهری، در محیط دانشگاه رفتار سنجیده‌تری داشتند و رعایت شأن و انضباط دانشگاه را جدی می‌گرفتند.

وی با بیان اینکه سخنانش را خطاب به جامعه دانشگاهی و به‌ویژه دانشجویان مطرح می‌کند، بر ضرورت توجه به مسئولیت‌های اجتماعی و حفظ حرمت محیط دانشگاه تأکید کرد.

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر در پایان با ادای احترام به همه شهدای دانشگاه، اعم از دانشجویان، استادان و کارکنان، گفت: یادآوری نام شهدا و مرور خاطرات آنان، علاوه بر زنده نگه داشتن یاد و خاطره این عزیزان، می‌تواند به ما نیز انگیزه و انرژی ببخشد. امیدوارم بتوانیم قدردان واقعی شهدا و میراثی باشیم که برای کشور و دانشگاه به یادگار گذاشته‌اند.