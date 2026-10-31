دادستان بوشهر معارفه شد

به گزارش خبرنگار مهر، آیین تکریم و معارفه دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان بوشهر با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی، دادستان کل کشور، ارسلان زارع استاندار بوشهر و جمعی از مسئولان قضایی و اجرایی برگزار شد.

در این آیین، ضمن قدردانی از خدمات و تلاش‌های عمار شهنیایی، دادستان سابق بوشهر، حجت‌الاسلام والمسلمین حسن فیروز اردکانی به‌عنوان دادستان جدید مرکز استان معرفی شد.

هم‌افزایی دستگاه قضایی و اجرایی برای حل مسائل مردم

استاندار بوشهر ظهر شنبه در این آیین با اشاره به جایگاه دستگاه قضایی در تحقق عدالت، تأمین امنیت و صیانت از حقوق شهروندان اظهار کرد: دستگاه قضایی از ارکان اساسی نظام حکمرانی است و تکریم مردم، تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها، کاهش اطاله دادرسی و تسهیل دسترسی شهروندان به عدالت باید مورد توجه قرار گیرد.

ارسلان زارع با تأکید بر اهمیت تعامل دستگاه‌های قضایی و اجرایی در استان بوشهر افزود: با توجه به ظرفیت‌ها و اقتضائات اقتصادی، اجتماعی و جغرافیایی استان، هم‌افزایی میان این مجموعه‌ها برای حل مسائل مردم و پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای اهمیت دوچندان دارد.

استاندار بوشهر با اشاره به جایگاه راهبردی این استان در اقتصاد کشور بیان کرد: بوشهر از ظرفیت‌های ارزشمندی در حوزه نفت، گاز، پتروشیمی، انرژی، بنادر، تجارت دریایی، شیلات، کشاورزی و گردشگری برخوردار است و بخش مهمی از انرژی کشور در این استان تولید می‌شود.

زارع تصریح کرد: صیانت از این ظرفیت‌ها و تبدیل آنها به فرصت‌های پایدار توسعه و اشتغال، نیازمند هماهنگی و همکاری همه دستگاه‌های مسئول است.

وی استقلال دستگاه قضایی و تعامل سازنده با دستگاه اجرایی را دو ظرفیت مکمل برای حل مشکلات مردم دانست و گفت: معیار موفقیت مدیران، میزان رضایتمندی مردم و تأثیر اقدامات در زندگی آنان است؛ ازاین‌رو باید به‌جای موازی‌کاری و انتقال مسئولیت‌ها، برای رفع مشکلات شهروندان همکاری و پیش‌قدم شویم.

قدردانی از خدمات دادستان سابق بوشهر

استاندار بوشهر همچنین با قدردانی از خدمات عمار شهنیایی، دادستان سابق مرکز استان، اظهار کرد: بهره‌مندی از دانش حقوقی، نگاه علمی و کارشناسی، اخلاق اسلامی، مردم‌داری، صداقت، متانت و روحیه تعامل و مسئولیت‌پذیری از ویژگی‌های برجسته دوران مسئولیت وی بوده است.

زارع با اشاره به همکاری دادستان سابق با مجموعه مدیریتی استان و حضور فعال وی در جلسات شورای تأمین، به‌ویژه در جریان جنگ‌های تحمیلی اخیر، از تلاش‌های وی در مسیر خدمت به مردم استان قدردانی کرد.

وی در ادامه با تبریک انتصاب حجت‌الاسلام والمسلمین حسن فیروز اردکانی به‌عنوان دادستان جدید بوشهر ابراز امیدواری کرد که وی با بهره‌گیری از دانش، تجربه و ظرفیت‌های مدیریتی خود و تعامل سازنده با مجموعه قضایی و اجرایی استان، در مسیر تحقق عدالت، ارتقای امنیت و افزایش رضایتمندی مردم موفق باشد.